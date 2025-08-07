HOY

Registrate en nuestro boletin

Economía

Más de 1,4 millones de peruanos trabajan por las exportaciones: agro y minería lideran el empleo

Aunque el número de empleos vinculados al comercio exterior crece ligeramente, más de la mitad del país —especialmente la Amazonía— sigue fuera del mapa exportador.

Estados Unidos es el mayor generador de empleo peruano vinculado a exportaciones con 385.000 puestos. Foto: composición LR
Estados Unidos es el mayor generador de empleo peruano vinculado a exportaciones con 385.000 puestos. Foto: composición LR

En el Perú, uno de cada tres empleos formales en el sector privado tiene algo en común: depende de que el país venda bien afuera. Según el más reciente reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), los empleos directos asociados a las exportaciones alcanzaron los 1 millón 442 mil entre junio de 2024 y mayo de 2025, lo que representa un crecimiento de 1% frente al periodo previo.

Sí, es una mejora modesta, pero en un contexto donde el empleo formal privado cayó 6,4% solo en mayo —según datos del BCRP—, cualquier repunte ya es una buena noticia. El 33,1% del empleo formal privado está hoy vinculado a la exportación, especialmente a sectores como la agroindustria, minería y el agro tradicional.

“Los sectores minero-energético y agroindustrial concentraron el 83,8% del empleo generado gracias a los envíos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno, además de la creciente demanda por superfoods como arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos, así como café y azúcar”, destaca el informe.

Agro y minería, los grandes generadores de empleo

De los 1,4 millones de empleos registrados, 867.000 provienen de exportaciones no tradicionales (como alimentos procesados, confecciones o pesca de consumo humano) y 573.000 del rubro tradicional, donde destacan los minerales.

En el detalle por sectores, sobresalen:

  • Agroindustria: 638 mil empleos (+1%)
  • Minería tradicional: 382 mil (+0,5%)
  • Agro primario (cultivos no industrializados): 167 mil (+2%)

Por tasa de crecimiento, el campeón fue pesca y acuicultura, con un salto de 9,5%. Pero no todo es color de rosa: 8 de los 15 sectores analizados tuvieron cifras negativas, como metalmecánica (-3,8%), maderas (-3,6%) y minería no metálica (-1,7%).

Estados Unidos es nuestro principal empleador externo

A nivel internacional, Estados Unidos se consolidó como el país más importante para el empleo peruano vinculado a exportaciones, generando 385.000 puestos (26,7% del total). Le siguieron:

  • Unión Europea: 294.000
  • China: 238.000
  • Canadá: 58.000
  • Chile: 44.000

Aunque los gigantes lideran, también hubo sorpresas. Australia, Costa de Marfil y Emiratos Árabes Unidos mostraron los mayores aumentos porcentuales, con 83%, 68,9% y 63,5%, respectivamente.

La costa genera casi 8 de cada 10 empleos

¿Dónde están estos puestos de trabajo? La costa —incluyendo Lima y Callao— concentra el 78.7% del total, con regiones como:

  • Lima: 325.000 empleos
  • Ica: 188.000
  • La Libertad: 160.000
  • Piura: 129.000
  • Cajamarca: 86.000
  • Arequipa: 72.000

La zona andina representa el 18% del total y la Amazonía apenas 3,3%, pese a que ocupa el 60% del territorio nacional. Esto deja claro que el potencial exportador amazónico sigue pendiente de desarrollarse.

En cuanto a regiones con mejor desempeño mensual, destacan Tacna (6,4%), Lambayeque (3,9%) y Piura (3%).

