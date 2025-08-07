Más de 1,4 millones de peruanos trabajan por las exportaciones: agro y minería lideran el empleo

Estados Unidos es el mayor generador de empleo peruano vinculado a exportaciones con 385.000 puestos. Foto: composición LR

En el Perú, uno de cada tres empleos formales en el sector privado tiene algo en común: depende de que el país venda bien afuera. Según el más reciente reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX (CIEN-ADEX), los empleos directos asociados a las exportaciones alcanzaron los 1 millón 442 mil entre junio de 2024 y mayo de 2025, lo que representa un crecimiento de 1% frente al periodo previo.

Sí, es una mejora modesta, pero en un contexto donde el empleo formal privado cayó 6,4% solo en mayo —según datos del BCRP—, cualquier repunte ya es una buena noticia. El 33,1% del empleo formal privado está hoy vinculado a la exportación, especialmente a sectores como la agroindustria, minería y el agro tradicional.

“Los sectores minero-energético y agroindustrial concentraron el 83,8% del empleo generado gracias a los envíos de minerales como cobre, oro, cinc, hierro y molibdeno, además de la creciente demanda por superfoods como arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos, así como café y azúcar”, destaca el informe.

Agro y minería, los grandes generadores de empleo

De los 1,4 millones de empleos registrados, 867.000 provienen de exportaciones no tradicionales (como alimentos procesados, confecciones o pesca de consumo humano) y 573.000 del rubro tradicional, donde destacan los minerales.

En el detalle por sectores, sobresalen:

Agroindustria : 638 mil empleos (+1%)

: 638 mil empleos (+1%) Minería tradicional : 382 mil (+0,5%)

: 382 mil (+0,5%) Agro primario (cultivos no industrializados): 167 mil (+2%)

Por tasa de crecimiento, el campeón fue pesca y acuicultura, con un salto de 9,5%. Pero no todo es color de rosa: 8 de los 15 sectores analizados tuvieron cifras negativas, como metalmecánica (-3,8%), maderas (-3,6%) y minería no metálica (-1,7%).

Estados Unidos es nuestro principal empleador externo

A nivel internacional, Estados Unidos se consolidó como el país más importante para el empleo peruano vinculado a exportaciones, generando 385.000 puestos (26,7% del total). Le siguieron:

Unión Europea: 294.000

China: 238.000

Canadá: 58.000

Chile: 44.000

Aunque los gigantes lideran, también hubo sorpresas. Australia, Costa de Marfil y Emiratos Árabes Unidos mostraron los mayores aumentos porcentuales, con 83%, 68,9% y 63,5%, respectivamente.

La costa genera casi 8 de cada 10 empleos

¿Dónde están estos puestos de trabajo? La costa —incluyendo Lima y Callao— concentra el 78.7% del total, con regiones como:

Lima : 325.000 empleos

: 325.000 empleos Ica : 188.000

: 188.000 La Libertad : 160.000

: 160.000 Piura : 129.000

: 129.000 Cajamarca : 86.000

: 86.000 Arequipa: 72.000

La zona andina representa el 18% del total y la Amazonía apenas 3,3%, pese a que ocupa el 60% del territorio nacional. Esto deja claro que el potencial exportador amazónico sigue pendiente de desarrollarse.

En cuanto a regiones con mejor desempeño mensual, destacan Tacna (6,4%), Lambayeque (3,9%) y Piura (3%).