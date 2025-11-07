HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perupetro suscribe Contrato de Licencia del Lote I y recuerda plazo para firmar el Lote VI

PERUPETRO S.A. firmó el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote I en Talara con INEXPORT SERVIS S.A.C. y ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L.

El consorcio INVENTA ENERGY PERU S.A.C. tiene hasta el 11 de noviembre para firmar su contrato por Lote VI
El consorcio INVENTA ENERGY PERU S.A.C. tiene hasta el 11 de noviembre para firmar su contrato por Lote VI | Composición LR/Perupetro

PERUPETRO S.A. informó que suscribió el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote I (Talara) con el consorcio integrado por INEXPORT SERVIS S.A.C. y ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L., y recordó que el plazo máximo para firmar el contrato del Lote VI (Talara) vence el 11 de noviembre de 2025.

Qué ocurrió (explicado fácil)

  • El 21 de octubre de 2025 el Poder Ejecutivo aprobó los contratos de licencia para los Lotes I y VI mediante los Decretos Supremos N.º 019-2025-EM y N.º 020-2025-EM (publicados en El Peruano). Eso autorizó a PERUPETRO y a las empresas adjudicatarias a firmar los contratos.
  • El 22 de octubre de 2025, PERUPETRO firmó el contrato del Lote I con el consorcio INEXPORT SERVIS S.A.C. + ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L..
  • Para el Lote VI, PERUPETRO recuerda que el consorcio INVENTA ENERGY PERU S.A.C. y SPARROW HILLS PERU BLOCK VI S.A.C. tiene hasta el 11 de noviembre de 2025 para suscribir el contrato, según las bases del proceso.

PUEDES VER: Lotes I y VI de Talara: autorizan a Perupetro a suscribir contratos de licencia con consorcios privados

lr.pe
Lote I. Foto: Perupetro

Lote I. Foto: Perupetro

¿Por qué importa esto?

  • La firma del contrato del Lote I inicia las actividades de explotación de hidrocarburos en esa área de Talara. Eso implica, según PERUPETRO, el pago de regalías y canon y la generación de empleo en la zona directa de influencia.
  • En palabras simples: cuando una empresa firma este contrato, tiene permiso formal para empezar trabajos que pueden traducirse en ingresos para el Estado y puestos de trabajo locales.

PERUPETRO subraya que el proceso de adjudicación y la firma de contratos cumplieron con el marco legal vigente y que la entidad respeta los plazos para la suscripción previstos en las bases del concurso.

PUEDES VER: Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

lr.pe

Mensaje institucional

Comunicado de Perupetro del 6 de noviembre 2025

Comunicado de Perupetro del 6 de noviembre 2025

En su comunicado, PERUPETRO reafirma su compromiso con la transparencia y con la promoción de inversiones responsables y sostenibles en el sector hidrocarburos.

Menciona además la participación de empresas internacionales como Chevron, Westlawn y Total Energies (entre otras) como una señal de confianza en el mercado peruano y en el marco contractual del sector.

PUEDES VER: Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

lr.pe

Finalmente, informaron que, para el Lote VI, la firma del contrato dependerá de que el consorcio adjudicatario complete la suscripción antes del 11 de noviembre de 2025, fecha límite indicada en las Bases Integradas del proceso.

Si firman, PERUPETRO formalizará la suscripción tal como hizo con el Lote I.

Perupetro: Upland no acreditó capacidad económica para asumir el 79% del contrato del Lote 192

Perupetro: Upland no acreditó capacidad económica para asumir el 79% del contrato del Lote 192

Lotes I y VI de Talara: autorizan a Perupetro a suscribir contratos de licencia con consorcios privados

Lotes I y VI de Talara: autorizan a Perupetro a suscribir contratos de licencia con consorcios privados

Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Gobierno aprueba decreto de austeridad para cumplir la regla fiscal: se restringen consultorías, contrataciones y eventos en Ministerios

Gobierno aprueba decreto de austeridad para cumplir la regla fiscal: se restringen consultorías, contrataciones y eventos en Ministerios

