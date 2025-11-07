Perupetro suscribe Contrato de Licencia del Lote I y recuerda plazo para firmar el Lote VI

El consorcio INVENTA ENERGY PERU S.A.C. tiene hasta el 11 de noviembre para firmar su contrato por Lote VI | Composición LR/Perupetro

El consorcio INVENTA ENERGY PERU S.A.C. tiene hasta el 11 de noviembre para firmar su contrato por Lote VI | Composición LR/Perupetro

PERUPETRO S.A. informó que suscribió el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote I (Talara) con el consorcio integrado por INEXPORT SERVIS S.A.C. y ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L., y recordó que el plazo máximo para firmar el contrato del Lote VI (Talara) vence el 11 de noviembre de 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Qué ocurrió (explicado fácil)

El 21 de octubre de 2025 el Poder Ejecutivo aprobó los contratos de licencia para los Lotes I y VI mediante los Decretos Supremos N.º 019-2025-EM y N.º 020-2025-EM (publicados en El Peruano). Eso autorizó a PERUPETRO y a las empresas adjudicatarias a firmar los contratos.

el Poder Ejecutivo aprobó los contratos de licencia para los Lotes I y VI mediante los Decretos Supremos N.º 019-2025-EM y N.º 020-2025-EM (publicados en El Peruano). Eso autorizó a PERUPETRO y a las empresas adjudicatarias a firmar los contratos. El 22 de octubre de 2025 , PERUPETRO firmó el contrato del Lote I con el consorcio INEXPORT SERVIS S.A.C. + ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L..

, PERUPETRO firmó el contrato del con el consorcio INEXPORT SERVIS S.A.C. + ALPHA INTEGRAL SERVICE E.I.R.L.. Para el Lote VI, PERUPETRO recuerda que el consorcio INVENTA ENERGY PERU S.A.C. y SPARROW HILLS PERU BLOCK VI S.A.C. tiene hasta el 11 de noviembre de 2025 para suscribir el contrato, según las bases del proceso.

PUEDES VER: Lotes I y VI de Talara: autorizan a Perupetro a suscribir contratos de licencia con consorcios privados

Lote I. Foto: Perupetro

¿Por qué importa esto?

La firma del contrato del Lote I inicia las actividades de explotación de hidrocarburos en esa área de Talara. Eso implica, según PERUPETRO, el pago de regalías y canon y la generación de empleo en la zona directa de influencia.

inicia las actividades de en esa área de Talara. Eso implica, según PERUPETRO, el pago de regalías y canon y la en la zona directa de influencia. En palabras simples: cuando una empresa firma este contrato, tiene permiso formal para empezar trabajos que pueden traducirse en ingresos para el Estado y puestos de trabajo locales.

PERUPETRO subraya que el proceso de adjudicación y la firma de contratos cumplieron con el marco legal vigente y que la entidad respeta los plazos para la suscripción previstos en las bases del concurso.

TE RECOMENDAMOS MENORES CON CÁRCEL Y CONGRESO BUSCA CENSURAR LA "CRISTOFOBIA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

Mensaje institucional

Comunicado de Perupetro del 6 de noviembre 2025

En su comunicado, PERUPETRO reafirma su compromiso con la transparencia y con la promoción de inversiones responsables y sostenibles en el sector hidrocarburos.

Menciona además la participación de empresas internacionales como Chevron, Westlawn y Total Energies (entre otras) como una señal de confianza en el mercado peruano y en el marco contractual del sector.

Finalmente, informaron que, para el Lote VI, la firma del contrato dependerá de que el consorcio adjudicatario complete la suscripción antes del 11 de noviembre de 2025, fecha límite indicada en las Bases Integradas del proceso.

Si firman, PERUPETRO formalizará la suscripción tal como hizo con el Lote I.