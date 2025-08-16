Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

El actual Contrato de Licencia del Lote Z-69, vence el próximo 15 de noviembre o hasta la fecha efectiva de uno nuevo. Foto: Perupetro/Andina

El actual Contrato de Licencia del Lote Z-69, vence el próximo 15 de noviembre o hasta la fecha efectiva de uno nuevo. Foto: Perupetro/Andina

Perupetro, entidad encargada de promocionar la inversión en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, inició la convocatoria de inversionistas para seleccionar un nuevo operador del Lote Z-69, ubicado en el offshore de la cuenca Talara (Piura), por un plazo de 30 años. Dicho campo petrolero es administrado actualmente por Petroperú que obtuvo la concesión temporal en el 2023.

Como la vigencia del contrato de licencia culmina este 15 de noviembre o hasta la fecha efectiva de uno nuevo, se necesita garantizar la continuidad de las operaciones en dicho lote que cuenta con una producción de 3.526 barriles diarios de petróleo y 8,4 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural. No obstante, esta cifra podría elevarse.

A través de un comunicado, la agencia estatal precisó que se trata de un proceso público y transparente, en el que las compañías interesadas podrán presentar sus ofertas y competir en igualdad de condiciones. Hay que mencionar que Petroperú tendrá una participación del 25% en el contrato de licencia debido a la titularidad de los activos que posee en las plataformas petroleras de Talara.

Fecha de buena pro del Lote Z-69

De acuerdo con las bases del proceso de convocatoria abierta para el Lote Z-69, el ganador de la buena pro será aquella empresa que ofrezca el mejor Programa de Trabajo, es decir, los mayores compromisos de inversión para reacondicionamiento, perforación de pozos de desarrollo y exploratorios.

"Las EP o Consorcios que deseen participar en el Proceso de Convocatoria Abierta deberán presentar la Carta de Interés con la información requerida según el Formato N° 1 y el Formato N° 8 a través de la Mesa de Partes de Perupetro (presencial o virtual), según cronograma . Dichos formatos tienen condición de Declaración Jurada", se lee en el documento.

El cronograma de Perupetro establece además las compañías o consorcios interesados podrán presentar sus cartas de interés hasta el jueves 4 de septiembre ante la Comisión designada por la agencia estatal, el notario público y los representantes de los demás participantes. Asimismo, se invitará al Órgano de Control Constitucional en los actos públicos del proceso.

Estos formatos tendrán una validez de 180 días contados a partir de la fecha de presentación. A quien resulte ganador de la buena pro, se le ampliará automáticamente la validez de su propuesta hasta la fecha de suscripción del contrato. Como mencionamos anteriormente, la comisión tomará en cuenta los siguientes criterios de evaluación: número de trabajos de reacondicionamiento, pozos de desarrollo y pozos exploratorios.

Finalmente, el otorgamiento de la buena pro se realizará el 17 de septiembre en el mismo acto público de apertura de los paquetes N° 2. Para ello, se darán a conocer los resultados a los postores mediante un cuadro comparativo. Una vez que concluya el acto, se elaborará y suscribirá el acta respectiva que será firmada por los miembros de la comisión, el notario y los representantes de los consorcios participantes.

Lote Z-69: ¿qué características tiene?

El Lote Z-69 está ubicado en el zócalo continental frente a las costas de Talara, Paita y Sechura en Piura. Además incluye cinco yacimientos principales: Peña Negra, Lobitos, Providencia, Litoral y San Pedro, los cuales han tenido un impacto considerable en la producción de hidrocarburos en la región.

Los volúmenes descubiertos en dicho lote se han estimado en 42 millones de barriles de petróleo y 46 billones de pies cúbicos de gas. Para obtener mayor información, Perupetro ha puesto a disposición de los interesados un Banco de Datos que contiene información técnica y promocional sobre el Lote Z-69 de Talara.