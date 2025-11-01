HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perupetro: Upland no acreditó capacidad económica para asumir el 79% del contrato del Lote 192

Perupetro rechazó la solicitud de Upland Oil and Gas porque no demostró tener el dinero suficiente para cubrir los compromisos del contrato del Lote 192, el mayor campo petrolero de la selva norte del país.

Perupetro rechazó la solicitud de Upland Oil and Gas por falta de solvencia económica.
Perupetro rechazó la solicitud de Upland Oil and Gas por falta de solvencia económica. | Composición LR

La empresa Upland Oil and Gas LLC no logró acreditar su capacidad económica y financiera para asumir el 79% de las obligaciones en el contrato de licencia del Lote 192, ubicado en la región Loreto, informó Perupetro S.A. mediante una carta oficial fechada el 30 de octubre de 2025.

Según explicó la entidad estatal, Upland Oil and Gas LLC solicitó su calificación como “sujeto económico” para asumir dicho porcentaje en el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos del Lote 192.

PUEDES VER: Lotes I y VI de Talara: autorizan a Perupetro a suscribir contratos de licencia con consorcios privados

La Comisión de Calificación de Perupetro, en cumplimiento del Reglamento de Calificación (D.S. N° 029-2021-EM) y sus lineamientos, evaluó la documentación presentada por la empresa. El análisis determinó que Upland acreditó su capacidad legal, pero no cumplió con los requisitos de solvencia económica y financiera, observaciones que no fueron subsanadas.

Comunicado PeruPetro

Comunicado PeruPetro

Motivos de la observación

Perupetro detalló que las observaciones estuvieron relacionadas con el informe de solvencia financiera emitido por la clasificadora de riesgo JCR LATAM, el cual fue presentado el 7 de octubre de 2025. Dicho informe señalaba que Upland debía demostrar la disponibilidad de 147,5 millones de dólares (MMUS$) para respaldar los compromisos asumidos en el contrato.

PUEDES VER: Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

Asimismo, la entidad precisó que Upland no presentó el contrato ni los acuerdos con el Grupo Coril, que debían definir los términos del financiamiento y acreditar la disponibilidad real y efectiva de los recursos declarados. Además, la carta enviada por la empresa, fechada el 18 de julio de 2025, no coincidía con lo señalado por JCR LATAM en su informe.

Por ello, la Comisión de Calificación concluyó que la solvencia demostrada por Upland Oil and Gas LLC era insuficiente para acreditar su capacidad económica y financiera y, por tanto, para asumir las obligaciones correspondientes al 79% del contrato del Lote 192.

Procedimiento interno de calificación

El comunicado aclara que, de acuerdo con los procedimientos internos de Perupetro, las solicitudes de calificación de empresas interesadas son evaluadas por una comisión designada para ese fin. Este equipo analiza los documentos presentados tomando en cuenta la normativa aplicable, el Reglamento de Calificación de Interesados y los lineamientos específicos del proceso.

PUEDES VER: Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

Asimismo, Perupetro precisó que la Gerencia General no interviene en la evaluación de los documentos de las empresas postulantes.

Finalmente, la empresa estatal indicó que Upland Oil and Gas LLC puede presentar una solicitud de revisión ante el Directorio de Perupetro S.A., conforme a lo establecido en el reglamento vigente.

La comunicación oficial fue firmada digitalmente por Carlos Francisco Pantigoso Andonaire, gerente general encargado de Perupetro.

