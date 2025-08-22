Los tres lotes se ubican en la Cuenca Trujillo, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque. Foto: composición LR/Andina

El gobierno de Dina Boluarte publicó los decretos supremos que modifican los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la costa norte del país. Dichos dispositivos legales permitirán la incorporación de las empresas Chevron Perú Exploration y Westlawn Perú S.A.C. como nuevos socios de la compañía Anadarko.

Esta medida está alineada con lo que anunció semanas atrás por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien se refirió al hallazgo de posibles indicios de un yacimiento de petróleo y gas en el zócalo continental en el lote Z-62. Este proyecto exploratorio contempla una inversión estimada de US$100 millones y ya finalizó sus estudios de sísmica marina en aguas profundas.

"El Perú consume 120.000 barriles diarios de diésel, y produce menos de 60 mil. Un descubrimiento de esta naturaleza, podría realmente cambiar la economía de los negocios de los hidrocarburos en el Perú y nos daría una seguridad energética”, sostuvo el titular del Minem luego de participar en el VIII Consejo de Estado Regional (CER).

Chevron y Westlawn explorarán en lotes Z-61, Z-62 y Z-63

Además de aprobar la modificación del contrato, los decretos firmados por la presidenta Dina Boluarte y los ministros de Economía y Energía y Minas, Raúl Pérez-Reyes y Jorge Montero, autorizan a Perupetro a suscribir las adendas contractuales junto con las empresas Anadarko, Chevron y Westlawn, con la intervención del Banco Central de Reserva (BCRP).

En el 2024, Anadarko anunció la cesión del 35% de su participación en los contratos de licencia a Chevron Perú Exploration Limited Sucursal Peruana. Para el presidente de Perupetro, Pedro Chira, su ingreso es una muestra de confianza para atraer inversiones de gran envergadura al Perú y evidencia el potencial energético que revalorará nuevas reservas de hidrocarburos.

Explicó también que esta empresa se encuentra en la segunda de las tres fases de exploración en esas áreas, la cual incluye la evaluación e interpretación de la información sísmica recopilada en la primera etapa, que debería estar lista a finales del 2025. La siguiente fase comprende la perforación del primer pozo exploratorio, que regiría recién entre el tercer trimestre del 2026 y comienzos del 2027.

“Creo que para el país es realmente muy importante en el sector petrolero tener nuevamente una compañía del nivel de Chevron y especialmente para explorar y potencialmente explotar los recursos que tendríamos frente a las costas de Trujillo y Chiclayo”, declaró Chira a la agencia Andina.

De igual forma, reveló que la petrolera estadounidense y otras empresas grandes también tendrían interés en explorar frente a la franja costera en Áncash. Si bien no adelantó muchos detalles, lo que sí dijo fue que existe un convenio de evaluación técnica con la compañía francesa Total Energies, la cual ya está en su segundo año, para reevaluar la información del área.

“Creería que si tienen interés, ellos (Chevron) están evaluando esas opciones. Nosotros tenemos algunos lotes que estamos ofreciendo para evaluación técnica y posterior contrato de exploración, y estamos hablando al frente de la costa de Áncash, básicamente. No soy de adelantar cosas que no estamos negociando, y no estamos negociando con ellos hoy, pero la expectativa es que no solo Chevron, sino también otras empresas grandes estarían evaluando esa opción frente a la costa, en aguas medianas y profundas”, sentenció.