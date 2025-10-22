Lotes I y VI: autorizan a Perupetro a suscribir contratos de licencia con consorcios privados

Luego de varios meses, el gobierno oficializó la firma de dos nuevos contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los Lotes I y VI. Foto: Andina

A través de dos Decretos Supremos publicados en el diario El Peruano, el gobierno autorizó a Perupetro a firmar los nuevos contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los Lotes I y VI, ubicados en Talara, región de Piura. Dichos dispositivos legales llevan la firma del presidente José Jerí, de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo De La Cruz.

Como se recuerda, ambos lotes venían siendo operados por Petroperú bajo unos contratos temporales firmados en el 2023, que culminaron su vigencia el martes 12 de octubre. No obstante, a partir del cambio de operador, la empresa estatal perderá ingresos debido a que la actividad en estos campos le estaba dando una renta. Con ello ya no podrá adquirir la materia prima a costos de producción, sino que comprará el crudo a precio internacional.

Consorcios privados operarán lotes de Talara

Según el Decreto Supremo N° 019-2025-EM, el Lote I estará bajo el control del consorcio integrado por Inexport Servis S.A.C. y Alpha Integral Service E.I.R.L., que obtuvo 218.519 puntos en el proceso de calificación que hizo Perupetro. En el artículo 2 de la norma, se precisa que el contrato a celebrarse durante 30 años consta de una cláusula preliminar, 25 cláusulas y 10 anexos

Por otro lado, el Lote VI será operado por Inventa Energy Perú S.A.C. y Sparrow Hills Perú Block VI S.A.C. Este consorcio logró 453.164 puntos y se comprometió en realizar 297 reacondicionamientos, 446 pozos de desarrollo y 40 pozos exploratorios entre el cuarto y décimo año.

Estas sociedades privadas quedaron habilitadas luego de que La Ponderosa Energy, empresa que se asoció junto a dos inmobiliarias, fuera descalificada por Perupetro por no contar con los requisitos necesarios para acreditar su capacidad económica y financiera. Incluso, la propia Contraloría General de La República alertó acerca de una situación adversa que podría afectar la suscripción de los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los Lotes de Talara.

Una vez conocida la resolución de Perupetro respecto a la descalificación de La Ponderosa del proceso de adjudicación, quienes quedaron aptos para firmar los contratos de explotación de los Lotes I y VI fueron el Consorcio Inexport Servis S.A.C. & Alpha Integral Services E.I.R.L. y el Consorcio Werren Energy Fund LP & Inventa Energy Enterprises LLC, respectivamente.

Lotes I y VI de Talara: ¿cuál es su producción?

Actualmente, el Lote I tiene una producción promedio de 478 barriles por día (bpd) y está ubicado entre los distritos de La Brea y Pariñas de la provincia de Talara. Su producción de petróleo es transferida a la Nueva Refinería de Talara para obtener gasolinas, diésel, GLP, Turbo A1, entre otros combustibles.

Asimismo, la producción del Lote VI asciende a 1.537 bpd. Según la web de Petroperú, abarca 13,772.210 hectáreas y está dividido en 31 yacimientos. Al igual que todos los lotes del noroeste, está interconectado a la NRT.