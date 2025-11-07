HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     
Gigantesco incendio consume almacén en Chosica
Gigantesco incendio consume almacén en Chosica     Gigantesco incendio consume almacén en Chosica     Gigantesco incendio consume almacén en Chosica     
Política

Gobierno de José Jerí aún no decidirá sobre el salvoconducto de Betssy Chávez: "No podrá viajar a México"

José Jerí, afirmó que el Gobierno peruano no emitirá por ahora una decisión respecto al salvoconducto solicitado por Betssy Chávez, luego de que México le concediera asilo político. Mientras duren las consultas que ha planteado ante la OEA, la ex primera ministra no podrá viajar a territorio mexicano.

José Jerí aún no decidirá sobre el salvoconducto de Betssy Chávez. Foto: composición LR
José Jerí aún no decidirá sobre el salvoconducto de Betssy Chávez. Foto: composición LR

José Jerí se pronuncio tras el comunicado de la Cancillería que señala que plantearán ante los países miembros de la OEA una propuesta de modificación de la Convención de Caracas tras el asilo que México le ha otorgado a la ex ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez. El presidente afirmó que no darán ninguna respuesta hasta el momento, por lo que Chávez tendrá que permanecer en la embajada y no podrá salir del país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Lo hemos coordinado con el señor canciller, lo que estamos haciendo es no pronunciarnos todavía sobre el tema del salvoconducto. Nosotros conocemos los tratados, sabemos las obligaciones y sabemos los defectos que tiene el sistema internacional. Por eso el canciller ha hecho la propuesta de modificación para que no se tergiverse la figura del asilo. No nos vamos a pronunciar y en consecuencia, al no entregarse el salvoconducto, no podrá viajar a México", señaló.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Pleno del Congreso alista reelección de rectores de universidades públicas

lr.pe

De acuerdo con el comunicado que publicó la Cancillería en redes sociales se menciona que el derecho de asilo político ha perdido su razón y se estaría usando para personas que no son perseguidos políticos. "Se ha constatado en distintos casos -no solo vinculados al Perú-, que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política", se lee.

Es importante recordar que Chávez se encuentra siendo procesada por el delito de rebelión debido al intento fallido de golpe de Estado del gobierno del expresidente Castillo. El Ministerio Público solicita penas de 25 y 34, respectivamente. El juicio se encuentra en su etapa final y el Poder Judicial está próximo a dictar sentencia de este caso.

Chávez estuvo en prisión preventiva desde el 20 de junio de 2023. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que la prolongación de la prisión preventiva en su contra era inconstitucional porque se dictó tras haber vencido el plazo original de 18 meses sin que hubiera una resolución válida autorizando la continuación de la medida.

PUEDES VER: Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

lr.pe

Juicio se encuentra en la recta final

En el marco del proceso por el intento de golpe de Estado, el Ministerio Público reafirmó su acusación contra el expresidente Pedro Castillo, para quien solicita una condena de 34 años de prisión por el delito de rebelión, debido a los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver de forma inconstitucional el Congreso.

Asimismo, la Fiscalía pidió 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez, también acusada en el caso y actualmente asilada en la embajada de México, a la espera de que se determine si se le concederá el salvoconducto que le permitiría viajar a ese país.

La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos también precisó cuál sería la sanción si el tribunal decide cambiar la acusación de rebelión a conspiración. En ese escenario, el fiscal Edward Casaverde señaló que se solicitaría una pena total de 19 años y 30 días de prisión para Castillo, distribuida en 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación.

Notas relacionadas
Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

LEER MÁS
Gobierno aprueba decreto de austeridad para cumplir la regla fiscal: se restringen consultorías, contrataciones y eventos en Ministerios

Gobierno aprueba decreto de austeridad para cumplir la regla fiscal: se restringen consultorías, contrataciones y eventos en Ministerios

LEER MÁS
José Jerí aún no aprueba ni rechaza el salvoconducto de Betssy Chávez: la decisión final se tomará el 7 de octubre

José Jerí aún no aprueba ni rechaza el salvoconducto de Betssy Chávez: la decisión final se tomará el 7 de octubre

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori viaja a México en medio de crisis diplomática con el Gobierno de Claudia Sheinbaum

Keiko Fujimori viaja a México en medio de crisis diplomática con el Gobierno de Claudia Sheinbaum

LEER MÁS
Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez y planea modificar Convención de Caracas

Gobierno alarga salvoconducto a Betssy Chávez y planea modificar Convención de Caracas

LEER MÁS
Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

LEER MÁS
Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

LEER MÁS
Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: Gobierno de José Jerí solicitará modificar la Convención de Caracas 1954

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: Gobierno de José Jerí solicitará modificar la Convención de Caracas 1954

LEER MÁS
Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025