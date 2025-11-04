HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Economía

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

La carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 es un megaproyecto peruano que busca reducir tiempos y costos logísticos, según ProInversión el Ministerio de Transporte.

La carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 es un proyecto logístico de 965 kilómetros de distancia.
La carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 es un proyecto logístico de 965 kilómetros de distancia.

La carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 es el nuevo megaproyecto que unirá cinco departamentos en el altiplano peruano. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunciaron el primer visto bueno con la adjudicación la obra.

De esta manera, la empresa se encargará de planificar el proyecto de casi mil kilómetros que busca beneficiar a más de 1,6 millones de peruanos que residen en la Mancomunidad Regional de los Andes. Además, accederán a los beneficios logísticos y viales que ofrece la futura infraestructura.

Megaproyecto logístico en la sierra peruana unirá cinco regiones

ProInversión señaló que la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 conectará los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín en 965 kilómetros. El gobierno peruano entregó la buena pro a la Concesionaria Vial del Centro en julio de 2025. Para ello, presentó la mejor oferta técnica y económica para ejecutar esta Asociación Público-Privada (APP).

El proyecto Longitudinal de la Sierra Tramo 4 se expande por 5 regiones el Perú.

Además, la iniciativa requerirá una inversión de US$1.582 millones y contempla la rehabilitación, construcción, mejoramiento y mantenimiento de la carretera por 25 años. El megaproyecto contempla tres tipos de intervención:

  • La construcción del nuevo Evitamiento San Clemente (5,2 km).
  • La rehabilitación y mejoramiento de los subtramos Huancayo–Izcuchaca e Izcuchaca–Mayocc (179,3 km).
  • El mantenimiento periódico inicial de 780,7 km en los tramos Mayocc–Ayacucho–Andahuaylas–Puente Sahuinto y Ayacucho–Huaytará–División Pisco.

PUEDES VER: ¿A qué entidad peruana puedo reclamar si consumí duraznos con residuos químicos? Jaime Delgado responde

lr.pe

Beneficios de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

El megaproyecto tiene el objetivo de reducir tiempos y costos logísticos de los cinco departamentos peruanos, lo que tendría un impacto sobre 1,6 millones de ciudadanos. Asimismo, busca incrementar la seguridad vial y fortalecer las cadenas productivas regionales, así como fomentar el comercio, el turismo y el empleo local.

ProInversión agregó que el contrato de concesión del megaproyecto vial establece las condiciones que regirán la carretera, que incluye aspectos como las obligaciones, los mecanismos de pago, las garantías, las penalidades y las cláusulas para la resolución de controversias. Este importante documento recibió la aprobación del MTC, el Ministerio de Economía, Ositrán y la Contraloría.

