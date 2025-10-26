El concesionario LAP quiso aumentar la TUUA para vuelos que hagan escala en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: LAP

El concesionario LAP quiso aumentar la TUUA para vuelos que hagan escala en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. | Foto: LAP

En las últimas semanas, algunas aerolíneas comunicaron la suspensión o reprogramación de vuelos que hagan escala en el Aeropuerto Jorge Chávez, debido al anuncio del incremento de la Tarifa Unificada por Uso del Aeropuerto (TUUA). Este aumento ha sido criticado por gremios del sector y se aseguró que afectaría a los usuarios del nuevo terminal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El aumento de la TUUA, que equivale a US$12,67, se incorporaría dentro del precio que paga el pasajero que pasa por el Jorge Chávez. Por este motivo, La República consultó a especialistas para conocer el impacto económico del cobro que busca concretar Lima Airports Partners, pero que recientemente fue postergado hasta el 7 de diciembre de 2025.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: MTC anuncia que LAP postergará el cobro de la TUUA por transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez hasta diciembre

¿Por qué las aerolíneas suspenden vuelos en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez?

El aumento de la tarifa única puede afectar el modelo de negocio de las aerolíneas que utilizan el Aeropuerto Jorge Chávez, ya que deberían incluir ese monto dentro de sus costos administrativos, lo que reduce su rentabilidad. De no ser así, las empresas trasladarían ese incremento al precio de los boletos aéreos o cancelarían las rutas por ser más costosas.

"Esto llevaría a un escenario no tan alentador, tendremos un aeropuerto nuevo y grande, pero con menos vuelos y pasajes más caros", indicó Juan Ñahue, abogado especializado en Protección al Consumidor, en una entrevista para La República. Así, los principales perjudicados serán los usuarios del terminal aéreo, quienes tendrían que asumir el incremento de la tarifa.

"No solo es la TUUA en sí, sino también el costo de la reputación, que los consumidores eventualmente se sientan insatisfechos por estos cambios", sostuvo Wendy Ledesma, abogada en derecho del consumidor de la Universidad Antonio Ruiz Montoya, en conversación con este medio.

¿En los aeropuertos de otros países se cobra la TUUA?

Los especialistas resaltaron que, a nivel internacional, sí se cobra la TUUA y que se incluye dentro de los pasajeros que pagan los consumidores. "El problema en Perú es el cobro extra que quieren poner ahora a la gente que solo hace escala en Lima", comentó Ñahue. A su vez, el incremento representará una pérdida de competitividad frente a los aeropuertos de la región.

Ledesma subrayó que, para justificar un aumento de la TUUA, se debe traducir en ofrecer un servicio óptimo en favor de los pasajeros que hagan escala en el Jorge Chávez. En particular, la experta expuso que, en Chile, las autoridades ordenaron la devolución del cobro adicional en los vuelos que cobraron este monto, pese a que los usuarios no usaron el terminal aéreo.

¿Es legal que LAP aumente la TUUA en el Jorge Chávez?

En declaraciones para La República, Claudia Espinoza, abogada en derecho corporativo y en protección al consumidor, recalcó que el aumento de la tarifa única no puede realizarse de forma arbitraria. "Cualquier modificación debe estar prevista y justificada conforme a dicho contrato y al marco regulatorio vigente. No puede aplicarse de forma unilateral ni sorpresiva sin la debida autorización", acotó. En este caso, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso (Ositrán) debe evaluar la situación.

MTC anuncia postergación del cobro de la TUUA para diciembre

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acordó con LAP que el cobro de la TUUA tenga como fecha de aplicación el 7 de diciembre de 2025. Además, Ositrán evalúa el monto de la tarifa en el nuevo Jorge Chávez.

Fuente: MTC

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.