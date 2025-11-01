Proinversión impulsa 20 proyectos de más de US$ 4.000 millones de inversión para el sur hasta el 2026: Cusco es la más beneficiada
Según Proinversión, estas iniciativas contribuirán a mejorar la infraestructura y generar empleo. Uno de los proyectos más importantes es el teleférico Choquequirao.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció que, entre 2025 y 2026, adjudicará 20 proyectos bajo la modalidad de Asociación Público–Privada (APP) por un monto superior a US$ 4,100 millones. El objetivo es lograr desarrollo en la Macro Región Sur, conformada por Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Dicha información fue detallada en el I Encuentro de Cámaras de Comercio de la Macrorregión Sur, organizado en Arequipa, donde autoridades de Proinversión resaltaron la necesidad de inversión privada en el país.
Ambicioso plan de inversiones en las regiones del sur
El director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, subrayó durante dicho evento que existe una gran ventana de oportunidad para impulsar proyectos de alto impacto que fortalezcan la competitividad regional.
La más beneficiada será Cusco con la adjudicación de 11 proyectos APP por un total de US$ 1,974 millones. Entre ellos está el teleférico Choquequirao, la iniciativa privada Colegios Cusco (US$ 58 millones) y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Cusco (US$ 52 millones). Asimismo, se contempla el avance en proyectos estratégicos como la Masificación del Gas Natural y el Gasoducto Regional del Cusco, que buscan ampliar el acceso energético.
El teleférico Choquequirao busca facilitar el acceso al sitio arqueológico. Foto: Composición LR/ Andina
Por su parte, Arequipa concentrará cuatro proyectos por US$ 497 millones, incluyendo el Corredor Vial Atico – Dv. Quilca – Matarani – Ilo y el Corredor Vial Chiguata – Santa Lucía – Mañazo. También está el Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032 (nueva subestación Palca 220 kV, LT 220 kV Palca-La Pascana, ampliaciones y subestaciones asociadas).
Corredor Vial Atico – Dv. Quilca – Matarani – Ilo. Foto: difusión
En Apurímac, se adjudicaría tres proyectos APP, por US$ 509 millones. Resaltan los proyectos Longitudinal de la Sierra Tramo 4, Teleférico Choquequirao y Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023- 2032 (Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas, ampliaciones y subestaciones asociadas).
En Puno, se tiene previsto adjudicar siete (7) proyectos por US$ 747 millones. Destacan los proyectos Corredor Vial Sicuani – Pucará – Calapuja (US$ 127 millones), Grupo 3 del Plan de Transmisión 2023- 2032 (US$ 51 millones) y Grupo 2 del Plan de Transmisión 2025-2034 (US$ 148 millones). "Todos estos proyectos contribuirán a mejorar la infraestructura y servicios públicos en cada región", agregó el director de la Dirección Especial de Proyectos de la agencia, Mario Hernández.
Gobierno firmó contrato para la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 a inicios de octubre. Foto: difusión
Obras por Impuestos complementará la inversión privada en el sur
Además de las APP, Proinversión destacó el potencial del mecanismo de Obras por Impuestos, que permite acelerar la ejecución de proyectos públicos con participación privada. Las regiones del sur, incluyendo Ayacucho y Huancavelica, disponen de más de S/ 21,500 millones de capacidad para financiar iniciativas bajo esta modalidad.