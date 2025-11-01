HOYSuscripcion LR Focus

Economía

No todos los trabajadores recibirán el segundo pago de la CTS en 2025: ¿quiénes quedan fuera de recibir el beneficio laboral, según Sunafil?

Comienza noviembre y se anuncia el segundo pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) en Perú, generando dudas sobre qué trabajadores no podrán recibir este beneficio.

El pago de la CTS se realiza máximo hasta el 15 de noviembre.
El pago de la CTS se realiza máximo hasta el 15 de noviembre. | Foto: Composición LR/IA.

Comenzó el mes de noviembre, y con él, se anuncia el segundo pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a nivel nacional. En este contexto, surgen diversas consultas entre los trabajadores, siendo una de las más frecuentes quiénes no podrán acceder a este beneficio laboral, el cual busca proteger económicamente a los empleados en caso de cese o desempleo.

CTS: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

¿Qué trabajadores no reciben el pago de la CTS?

Según información publicada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en su portal web, existen determinados trabajadores del régimen privado en el Perú que no recibirán el próximo pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS):

  • Los trabajadores bajo el régimen laboral de la microempresa, pues tienen una norma especial, donde se señala que solo tienen vacaciones por un período de 15 días, como beneficio social.
  • Los trabajadores a tiempo parcial o part time.
  • Los trabajadores que tienen menos de un mes de labores.
  • Los trabajadores con Remuneración Integral Anual, pues ya incluye este beneficio.

¿Cuál es la fecha máxima de depósito de la CTS 2025?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), detalla que la fecha máxima de pago de la CTS es el 15 de noviembre a nivel nacional. En 2025, esta fecha caerá día sábado, por lo que, el día hábil para brindar el beneficio será el viernes 14.

¿Qué es la CTS?

Según lo explicó el economista y magíster en Finanzas, Fernando Lossio Vargas, para La República, la CTS tiene la principal función de proteger al trabajador en caso de desempleo.

"Es un beneficio que los trabajadores formales, como parte de su remuneración total, cuya finalidad original es hacer las funciones de un seguro desempleo, es decir, cuando originalmente se creó y se subió en un periodo de desempleo, buscando otro trabajo, pueda sobrevivir a partir de este ahorro que se le ha generado con la figura del CTS", detalló.

