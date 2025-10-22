HOYSuscripcion LR Focus

¿El estado de emergencia incluye toque de queda?
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Datos LR

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

El 31 de octubre en Perú se celebran el Día de la Canción Criolla y Halloween, reflejando la coexistencia de tradiciones locales y productos de la globalización.

Halloween versus el Día de la canción criolla en Perú, según la IA
Halloween versus el Día de la canción criolla en Perú, según la IA | Foto: Gemini/ChatGPT

El 31 de octubre en el Perú reúne dos celebraciones con significados distintos: el Día de la Canción Criolla y Halloween. Mientras una representa el arraigo cultural y musical del país, la otra llega como una expresión de la globalización y el consumo juvenil. Según el análisis de una inteligencia artificial hecha entre Google Gemini y ChatGPT, los peruanos mantienen una preferencia mayoritaria hacia lo tradicional, aunque ambas festividades logran coexistir en distintos contextos.

De acuerdo con los datos procesados por la IA —basados en encuestas de IPSOS, reportes comerciales y tendencias de comportamiento—, alrededor del 52 % de los peruanos prefiere celebrar el Día de la Canción Criolla, frente a un 16 % que opta por Halloween. Un 31 % manifestó no participar en ninguna de las dos actividades. Además, la mayoría indicó que planea asistir a peñas o reuniones criollas, lo que refuerza la permanencia de esta tradición instaurada oficialmente en 1944.

lr.pe

Halloween y el Día de la Canción Criolla en Perú: ¿cuál es la festividad más importante en Perú, según la IA?

Según la IA, la respuesta se encuentra en el valor cultural y emocional que esta fecha representa. La celebración del Día de la Canción Criolla simboliza la identidad nacional y la conexión con las raíces musicales del país. Cada año, los peruanos acuden a restaurantes, bares y peñas para disfrutar de valses, marineras y festejos, impulsando también el sector gastronómico.

Reportes de la Cámara de Comercio de Lima, citados por el modelo de inteligencia artificial, estiman que el gasto promedio por persona en estas actividades varía entre S/ 80 y S/ 150, lo que demuestra un impacto económico relevante. La IA interpreta estos datos como una muestra de que la música criolla sigue siendo un factor de unión y orgullo cultural en amplios sectores de la población.

lr.pe

¿Conviven realmente Halloween y la Canción Criolla en el Perú?

El análisis de la IA también destaca que Halloween mantiene una presencia importante entre los jóvenes y en el comercio minorista. Las ventas de disfraces, dulces y decoración registran incrementos notables en centros como Gamarra y Mesa Redonda.

Para la IA, ambas celebraciones han encontrado su propio espacio. Mientras el Día de la Canción Criolla conserva su dominio en entornos familiares y tradicionales, Halloween gana terreno en actividades recreativas y eventos juveniles. En conclusión, el modelo señala que el 31 de octubre se ha convertido en una jornada donde conviven lo autóctono y lo global dentro de la vida cultural peruana.

