El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) resolvió iniciar un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra el Banco Falabella Perú S. A.. La decisión se adoptó tras identificar presuntas prácticas que habrían afectado el acceso de las personas consumidoras a los mecanismos formales para presentar reclamos, lo que podría derivar en una sanción de hasta S/2.407.500.

De acuerdo con lo señalado por la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (CC3), estas conductas podrían infringir el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello debido a la aplicación de condiciones o exigencias que no estarían contempladas en la normativa vigente para la correcta recepción y atención de quejas y reclamos de los usuarios.

Fiscalizaciones y posibles sanciones a Falabella por parte de Indecopi

La decisión de la comisión se sustenta en información recopilada a partir de diversas fiscalizaciones presenciales y remotas, realizadas con apoyo de herramientas tecnológicas. Estas acciones permitieron identificar posibles obstáculos en los canales habilitados para la atención al público, así como eventuales limitaciones en los procedimientos establecidos para la recepción y el trámite de reclamos de los usuarios.

Indecopi indicó que el proceso se desarrolla como parte de las acciones que ejecuta de manera continua en el sistema financiero. La entidad señaló que estas intervenciones permiten evaluar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de protección al consumidor. De confirmarse las infracciones, el Banco Falabella podría recibir multas de hasta 450 UIT equivalentes a S/2.407.500, además de la aplicación de medidas correctivas destinadas a restituir los derechos de las personas consumidoras afectadas conforme a la normativa vigente.