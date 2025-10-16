HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán aumentar el monto máximo de retiro AFP desde 1 de enero de 2026: ¿por qué motivo sería?

Los trabajadores tendrán la oportunidad de acceder a más de S/21.400 en el octavo retiro de fondos de las AFP, que aprobó el Congreso del Perú en septiembre de 2025.

Los afiliados a las AFP accederán a un octavo retiro de fondos tras la publicación de la Ley N° 32445.
Los afiliados a las AFP accederán a un octavo retiro de fondos tras la publicación de la Ley N° 32445. | Foto: IA

Los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrán retirar nuevamente sus fondos previsionales a partir del martes 21 de octubre. Esta buena noticia permitirá que millones de trabajadores tengan mayor liquidez para abordar sus responsabilidades financieras o nuevas oportunidades de inversión.

En el octavo retiro, los beneficiarios podrán retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según señala la Ley N° 32445. En 2025, este monto equivale a S/21.400. Sin embargo, los afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán retirar una cantidad mayor si realizan la solicitud a partir del jueves 1 de enero de 2026. Este cambio tiene un trasfondo técnico, pero simple.

¿Por qué aumentará el monto máximo de retiro AFP en 2026?

La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) estableció las condiciones para desembolsar los fondos de las AFP a través de la Resolución N° 03444-2025. Según el apartado 3.7, el valor de la UIT a tomar en cuenta para el retiro es aquel que se encuentre vigente a la fecha de la presentación de la solicitud por parte del afiliado.

Según la tendencia de los últimos años, la UIT se ha incrementado sostenidamente desde finales de la década de los noventa, a excepción de 2023. De esta manera, especialistas señalaron a La República que los trabajadores del Sistema Privado de Pensiones que realicen el trámite correspondiente desde el 1 de enero de 2026 podrán retirar un monto superior a S/21.400.

El gobierno peruano suele anunciar en diciembre el valor de la UIT del siguiente año, el cual aumentaría para igualar los niveles de inflación anual. Cabe señalar que esta posibilidad dependerá de si los afiliados pueden esperar hasta 2026 para recibir el dinero de sus fondos previsionales. En otros casos, algunos trabajadores necesitan el dinero lo antes posible para afrontar deudas o gastos particulares.

¿Cuáles son las fechas para el octavo retiro AFP?

La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) compartió el cronograma oficial para que los afiliados retiren los fondos de sus cuentas individuales de capitalización. La fecha dependerá del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario. Como se puede observar, a partir del 4 de diciembre, todos los trabajadores podrán realizar el trámite.

Foto: AAFP

Foto: AAFP

Los afiliados deben recordar que la solicitud de retiro es completamente gratuita y se realizará a través de las plataformas virtuales de las cuatro AFP.

