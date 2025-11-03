HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Quién es Crhiss Vanger, el tiktoker acusado de estafar a más de 160 personas y generar 1,5 millones de soles con falsas inversiones?

Crhiss Vanger, influencer con millones de seguidores en TikTok, es investigado por presuntamente liderar un esquema de estafa que captó más de S/ 1,5 millones de un número mayor a 160 personas en Perú.

Crhiss Vanger habría exigido cláusulas de confidencialidad con multas de hasta US$15.000. Foto: composiciónLR/Instagram/América Televisión
Crhiss Vanger habría exigido cláusulas de confidencialidad con multas de hasta US$15.000. Foto: composiciónLR/Instagram/América Televisión

La figura de Crhiss Vanger, tiktoker peruano conocido por sus mensajes motivacionales y consejos financieros en redes sociales, ha quedado en el centro de un escándalo judicial. Su verdadero nombre, Cristian Alonso Villanueva Aguilar, aparece ahora vinculado a una presunta estafa millonaria que afecta a más de 160 personas en todo el país.

Según reportes oficiales de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la plataforma que promocionaba, bajo el nombre “Vanger Haus”, no contaba con autorización para captar dinero del público. El monto total que habría recaudado asciende a más de S/ 1.500.000, dinero que no ha sido devuelto en su mayoría.

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Denuncian a tiktoker Chriss Vanger por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: habría salido del Perú

lr.pe

¿Quién es Crhiss Vanger?

Crhiss Vanger es el nombre artístico de Cristian Villanueva Aguilar, un tiktoker peruano que alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a su estilo ostentoso, autos de lujo, relojes caros y discursos sobre libertad financiera. Su cuenta de TikTok llegó a acumular más de 2 millones de seguidores, cifra que le otorgó una imagen de credibilidad ante miles de usuarios interesados en mejorar sus finanzas personales.

Su popularidad creció exponencialmente cuando lanzó “Vanger Haus”, una plataforma digital que ofrecía supuestas oportunidades de inversión con promesas de rentabilidad mensual entre el 5% y el 10%. Este modelo atrajo a decenas de personas que, motivadas por sus videos virales, decidieron contactarlo directamente para sumarse a su propuesta financiera.

Los contratos firmados por los inversionistas incluían cláusulas de confidencialidad que impedían divulgar detalles sobre el acuerdo. Quienes infringían esta norma se exponían a sanciones de hasta US$ 15.000, según los documentos compartidos por las víctimas.

PUEDES VER: Tiktoker Chriss Vanger se pronunció antes de ser denunciado por presunta apropiación ilícita de más de S/5.000: "Hay muchos rumores falsos"

lr.pe

¿De qué acusan a Crhiss Vanger?

Las denuncias contra Crhiss Vanger apuntan a un esquema de captación ilegal de dinero, sustentado en promesas de ingresos rápidos y seguros. Más de 160 personas han presentado pruebas ante la Fiscalía de Delitos Económicos, señalando que el influencer no solo dejó de pagar los intereses prometidos, sino que tampoco devolvió el capital invertido.

Los montos entregados por las víctimas varían entre los S/ 1.000 y S/ 110.000, según testimonios difundidos por el programa 'Cuarto Poder'. Una joven relató haber invertido US$ 12.000, de los cuales solo recuperó US$ 5.000, mientras que otro usuario señaló que entregó S/ 30.000 y solo recibió S/ 5.000 antes de perder contacto con el tiktoker.

Muchos de los afectados explicaron que al solicitar la devolución del dinero, Villanueva ofrecía excusas o se escudaba en problemas técnicos. Otros reportaron haber recibido audios con evasivas o mensajes en los que el influencer aseguraba estar pasando por una enfermedad.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP confirmó que Vanger Haus no figura como empresa registrada ni autorizada para operar en el sector financiero. Debido a esto, incluyó a Crhiss Vanger en la lista oficial de captadores informales.

¿Qué otros antecedentes tiene Crhiss Vanger?

El historial de Crhiss Vanger como figura pública ha sido marcado por controversias. Si bien alcanzó gran reconocimiento como influencer, varios usuarios comenzaron a sospechar de su modelo de negocio cuando los pagos prometidos empezaron a retrasarse sin justificación.

En octubre de 2025, Ric La Torre reveló que el tiktoker ya enfrentaba denuncias formales por apropiación ilícita. En uno de los casos, se le acusa de no devolver S/ 5.000 en el plazo acordado, iniciando así una cadena de testimonios similares.

Pese a las acusaciones, en su momento Crhiss Vanger insistió en su inocencia a través de un comunicado en el que aseveraba que todo se trataría de información falsa o una acusación infundada.

