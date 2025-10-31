HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo puedo gastar o ahorrar aprovechando la caída del precio del dólar en Perú? Expertos comparten sus recomendaciones

El debilitamiento del dólar en 2025 permite que los peruanos necesiten menos soles para adquirir la divisa estadounidense. Así, se pueden obtener beneficios y rentabilidades.

Los peruanos pueden adquirir dólares para ahorrar o gastar de forma más eficiente en 2025.
Los peruanos pueden adquirir dólares para ahorrar o gastar de forma más eficiente en 2025. | Foto: composición LR/IA

La caída del dólar es una tendencia que no ha parado desde que comenzó 2025. En consecuencia, es mucho más barato adquirir la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, debido a que ha perdido alrededor del 10% de su valor en el presente año. Así, representa una gran oportunidad para disponer de dinero en la moneda de EE. UU.

Por ejemplo, existe la posibilidad de comprar productos en dólares, que anteriormente estaban más caros cuando el tipo de cambio rondaba los S/3,80. Además, el ahorro en esta moneda puede ofrecer otras tasas de interés a diferencia de si se invierte en soles. Para ello, La República consultó con especialistas para conocer las estrategias mientras sigue cayendo la divisa de Estados Unidos.

¿Cómo ahorrar en dólares en Perú?

En conversación con La República, Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, resaltó que los ahorristas deben definir cuánto dinero quieren guardar en dólares, lo que ayuda a establecer un monto mensual de ahorro. Asimismo, el tiempo es otro factor importante, debido a que el tipo de cambio podría volver a subir. "Recordemos que el dólar, al ser un bien que responde a las expectativas del mercado, podría variar rápidamente si recibe información que favorezca al billete verde", señaló el especialista.

Otra forma de conservar el dinero y generar rentabilidad puede ser mediante inversiones. En este caso, Gustavo Meza, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), explicó a este medio que es importante evaluar que el producto financiero brinde una tasa por encima de la inflación para generar ganancias. "Hay distintas alternativas, como fondos mutuos, cuentas a plazo fijo, etcétera", mencionó.

¿El momento ideal para pagar deudas en dólares?

La caída del tipo de cambio permite que sea el momento indicado para reducir o pagar las deudas que se suscribieron en dólares. A inicios de 2025, el dólar valía S/3,75 y diez meses después se sitúa en la senda de S/3,30. Así, actualmente se necesitan 40 céntimos menos para comprar un dólar, lo que significa bastante si se trata de una cantidad elevada. "Lo otro es tener una cuenta de ahorros en dólares que me permita trasladar el excedente", aseguró Acosta.

A su vez, el docente universitario indicó que los peruanos gozarán de mayor liquidez en los dos últimos meses del año, gracias al retiro de la AFP, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y la gratificación por Navidad. Por ello, se puede destinar un porcentaje para cubrir la deuda en dólares. Cabe recordar que se recomienda que una persona solicite un crédito en la moneda en la que recibe su ingreso, según Meza.

¿Qué productos en dólares se puede comprar aprovechando el tipo de cambio bajo?

El menor precio del dólar facilita la compra de productos considerablemente caros que cotizan en dólares. Por ejemplo, se pueden mencionar automóviles o departamentos. Acosta destaca que la debilidad actual del dólar permite que los usuarios accedan a la cuota inicial del préstamo para uno de estos bienes.

Incluso, crece la oportunidad de importar artículos gracias a las aplicaciones de comercio electrónico, las cuales también ofrecen descuentos y promociones exclusivos. "Esto, sobre todo, considerando futuras fechas como el Black Friday o el Cyber Monday, donde estas plataformas ofrecen grandes descuentos", acotó Acosta.

