HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

MEF sobre permanencia de Julio Velarde en el BCR: “Está preparando su equipo técnico para sucederlo”

La ministra Denisse Miralles se refirió a su reunión con el presidente del BCRP, Julio Velarde, y sobre la permanencia de este.

El 29 de octubre el presidente José Jerí, la ministra de Economía Denisse Miralles y Julio Velarde se reunieron par abordar temas económicos del país
El 29 de octubre el presidente José Jerí, la ministra de Economía Denisse Miralles y Julio Velarde se reunieron par abordar temas económicos del país | Jazmin Ceras/composición LR

La ministra de Economía, Denisse Miralles, durante la "Reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento del Clima de Inversión, la Competitividad y el Crecimiento Económico Sostenible" se refirió a su reunión con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú como “muy cordial” y precisó que su permanencia es “decisión del señor Velarde”, y que él “está preparando su equipo técnico para sucederlo”. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Dicha reunión se habría dado el pasado miércoles 29 de octubre, cuando tanto el presidente José Jerí con la ministra y Julio Velarde se reunieron para abordar temas con el objetivo de fortalecer la estabilidad económica y monetaria del país. 

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

lr.pe

Julio Velarde tiene dos posibles sucesores 

La última vez que Julio Velarde se refirió a su sucesor fue el 19 de septiembre, en conferencia de prensa del Reporte de Inflación de septiembre

Como bien recogió este medio, Velarde dijo que si tenía un nombre o nombres para un próximo sucesor, serían las dos personas a su lado: Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos y Paul Castillo, gerente general del BCR. 

PUEDES VER: Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

lr.pe

Sin embargo, agregó que habían otros dos nombres (negándose a especificar si son internos o externos) y que no haría más comentarios al respecto e incluso, agregó riéndose, habrían quienes se ofenderían si no los mencionaba.

MEF y BCR volverían a trabajar juntos 

“Hubo en el pasado un equipo destacado del BCR que trabajaba articuladamente con las direcciones generales del MEF; hemos solicitado retomar ese apoyo y hay total disposición”, recordó la ministra de Economía antes de abordar el tema de la sucesión de Velarde.

Y es que, como bien reconoció Miralles, la labor del BCR en “la sostenibilidad y el crecimiento económico del país”.

Con Adrián Stefano Sarria Muñoz/URPI-LR

Notas relacionadas
Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

LEER MÁS
Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

Clientes de Interbank deben pagar comisión si no acumulan este monto mínimo en sus cuentas bancarias

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

Fonavi devuelve los aportes a estos beneficiarios en 2025: padrón fue aprobado y ya puede ser cobrado en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Economía

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

Perú - Tailandia: Mincetur prevé cerrar este año la negociación del acuerdo comercial con el país asiático

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025