MEF sobre permanencia de Julio Velarde en el BCR: “Está preparando su equipo técnico para sucederlo”
La ministra Denisse Miralles se refirió a su reunión con el presidente del BCRP, Julio Velarde, y sobre la permanencia de este.
La ministra de Economía, Denisse Miralles, durante la "Reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento del Clima de Inversión, la Competitividad y el Crecimiento Económico Sostenible" se refirió a su reunión con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú como “muy cordial” y precisó que su permanencia es “decisión del señor Velarde”, y que él “está preparando su equipo técnico para sucederlo”.
Dicha reunión se habría dado el pasado miércoles 29 de octubre, cuando tanto el presidente José Jerí con la ministra y Julio Velarde se reunieron para abordar temas con el objetivo de fortalecer la estabilidad económica y monetaria del país.
Julio Velarde tiene dos posibles sucesores
La última vez que Julio Velarde se refirió a su sucesor fue el 19 de septiembre, en conferencia de prensa del Reporte de Inflación de septiembre.
Como bien recogió este medio, Velarde dijo que si tenía un nombre o nombres para un próximo sucesor, serían las dos personas a su lado: Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos y Paul Castillo, gerente general del BCR.
Sin embargo, agregó que habían otros dos nombres (negándose a especificar si son internos o externos) y que no haría más comentarios al respecto e incluso, agregó riéndose, habrían quienes se ofenderían si no los mencionaba.
MEF y BCR volverían a trabajar juntos
“Hubo en el pasado un equipo destacado del BCR que trabajaba articuladamente con las direcciones generales del MEF; hemos solicitado retomar ese apoyo y hay total disposición”, recordó la ministra de Economía antes de abordar el tema de la sucesión de Velarde.
Y es que, como bien reconoció Miralles, la labor del BCR en “la sostenibilidad y el crecimiento económico del país”.
Con Adrián Stefano Sarria Muñoz/URPI-LR