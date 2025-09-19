HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Julio Velarde confirmó que "hoy no" se ve en un nuevo periodo al mando del BCR y dio luces sobre quién sería su sucer

Durante una conferencia sobre el Reporte de Inflación, Julio Velarde sugirió que las mejores personas candidatas a sucederlo en la dirección del Banco Central de Reserva ya laboran en la entidad que dirige desde octubre de 2006.

Julio Velarde descartó, al menos por el momento, continuar al mando del BCR.
Julio Velarde descartó, al menos por el momento, continuar al mando del BCR. | Foto: RPP/LR

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, despejó algunas dudas sobre su futuro al frente de la entidad en una conferencia realizada tras la presentación del Reporte de Inflación de septiembre de 2025. Su actual mandato concluye en julio de 2026, y aunque su papel ha sido determinante para estabilidad económica del país durante casi dos décadas, afirmó que en este momento no se proyecta para un nuevo periodo.

Velarde, quien asumió la presidencia del BCR en 2006, dejó en claro que la decisión final no depende de él, sino de las autoridades que asuman la designación. No obstante, al ser consultado sobre sus posibles reemplazos, sugirió que los cuadros más preparados se encuentran dentro del propio banco, mencionando directamente a dos de sus actuales altos funcionarios.

Julio Velarde aclara su posición sobre continuidad en el Banco Central de Reserva

En respuesta a la pregunta sobre si estaría dispuesto a seguir en el cargo, Velarde señaló que no se ve al mando del BCRP en un nuevo periodo. “¿Hoy? No”, expresó, aunque no descartó que, en caso de que el próximo presidente de la República lo considere, analizaría la propuesta, al menos, por cortesía. El economista reconoció que el tiempo y el contexto podrían variar su posición, pero insistió en que no tiene interés en buscar una reelección.

Durante sus declaraciones, Velarde subrayó que el rol del BCR requiere un conocimiento técnico profundo y experiencia directa en la institución. En ese sentido, manifestó que el banco cuenta con profesionales capaces de garantizar la continuidad de las políticas monetarias y la estabilidad económica que ha caracterizado a su gestión.

Los nombres que el presidente del BCR, Julio Velarde, sugiere como sus posibles sucesores

Aunque evitó mencionar a candidatos externos, Velarde señaló que, de tener que elegir, preferiría a alguien de la propia institución. En tono gráfico, indicó que miraría “a la izquierda o a la derecha”, en alusión a los directivos que lo acompañaban en la conferencia: Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos, y Paul Castillo, gerente general del BCR.

“Recomendaría a cualquiera de los dos”, declaró el presidente del banco emisor, destacando su capacidad técnica y trayectoria en la entidad. Además, reveló que tiene en mente al menos cuatro posibles sucesores, aunque no brindó más nombres, dejando claro que la decisión final corresponde a las instancias políticas encargadas de la designación.

