HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Economía

Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

El presidente del BCRP advirtió que, pese a un déficit fiscal manejable de 2,4% en 2025, la cantidad de proyectos aprobados con aumento de gasto podría debilitar la situación fiscal del país.

Julio Velarde señaló que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump al Perú no han tenido un efecto pronunciado en la economía.
Julio Velarde señaló que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump al Perú no han tenido un efecto pronunciado en la economía.

El presidente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió sobre la necesidad de cuidar la situación fiscal del país, pese a que el déficit proyectado para el cierre del año "no resulta alarmante".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Durante su participación en el Encuentro Económico Regional en Piura, Velarde señaló que se prevé un déficit fiscal de 2,4% para 2025, cifra similar a la registrada hasta agosto y menor a la de 2024. Sin embargo, el titular de la autoridad monetaria enfatizó que, dadas las condiciones extraordinarias de los precios de las exportaciones, se esperaba un déficit más bajo o incluso un superávit.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El precio del oro brilla más que nunca y bate los US$4.000 por primera vez en la historia

lr.pe

"La idea es que en épocas de vacas gordas, uno ahorra para poder hacer gastos fuertes cuando los precios (de las exportaciones) caen. El problema es la tendencia, eso preocupa. Hay un montón de proyectos aprobados o siendo promulgados de aumento del gasto que puede hacer que nuestra situación fiscal comience a erosionarse más", declaró Velarde.

El jefe del ente emisor también señaló que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump al Perú no han tenido un efecto pronunciado en la economía, dado que muchos competidores directos enfrentan aranceles mayores. En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), indicó que creció 3,3% en el primer semestre del año y se espera que cierre 2025 en 3,2%. Los indicadores a corto plazo también muestran una tendencia positiva, con un aumento del 5.1% en el empleo formal durante los primeros siete meses del año.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte marca récord de rotación en la Sunat: nombró a cuatro jefes de la entidad recaudadora en 18 meses

lr.pe

Beneficios tributarios aprobados ponen en riesgo la recaudación

El panorama fiscal, sin embargo, se ve amenazado por los proyectos aprobados y los beneficios tributarios que reducirán la recaudación del Estado. Según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se espera que el Estado deje de recaudar alrededor de S/26.350 millones en 2026 por incentivos tributarios otorgados a distintos sectores y actividades, cifra que se sumará a un gasto tributario que en la última década casi se ha duplicado, pasando de S/15.942 millones en 2021 a niveles mucho mayores.

El 76,8% de estos beneficios corresponde al IGV, principalmente por exoneraciones a productos agrícolas y operaciones en la Amazonía. Le siguen los incentivos vinculados al Impuesto a la Renta (16,6%), especialmente por la inafectación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y los relacionados con impuestos Ad Valorem (4,7%), como el mecanismo de drawback, que devuelve a los exportadores parte de los aranceles pagados por la importación de materias primas utilizadas en la producción local.

Este subsidio, vigente desde hace 30 años, es considerado por expertos como “un privilegio” que se mantiene sin una evaluación rigurosa de su impacto.

Un ejemplo reciente es la reducción del IGV a restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, prorrogada hasta 2027 pese a que debía culminar en 2024. Además, también la llamada Ley Chlimper 2.0, ratificada en agosto por el Congreso con 43 votos a favor, generará un agujero fiscal de S/1.880 millones anuales, según alertas del Consejo Fiscal y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En total, el MEF advierte que el costo fiscal de 144 proyectos de ley enviados desde julio de 2021 hasta julio de 2025 asciende a S/406.462 millones, equivalente a más de un tercio del PBI estimado para este año. La proyección al cierre de 2025 contempla alrededor de 300 proyectos de ley que implican costos tributarios, de los cuales el 90% provienen del Congreso.

Los partidos cuyos proyectos afectan más la recaudación son Acción Popular (46% del total), Perú Libre (15%), Somos Perú (10%) y Fuerza Popular (9%). Del total, el 17% de estos proyectos ya ha sido aprobado, lo que ha generado que el Estado deje de recaudar S/26.954 millones (2,3% del PBI).

Otra medida con impacto en las finanzas es que el Ejecutivo promulgó este año una ley que reducirá de manera gradual el Impuesto General a las Ventas (IGV) a partir de 2026, llevándolo del 18% actual al 14% en 2029, mientras que el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) se incrementará del 2% al 4% en el mismo periodo.

Notas relacionadas
Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

LEER MÁS
Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

LEER MÁS
Este país rompió récord económico en Sudamérica: mantiene la inflación más baja por más de 27 años consecutivos

Este país rompió récord económico en Sudamérica: mantiene la inflación más baja por más de 27 años consecutivos

LEER MÁS
No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Fechas de pago ONP: MEF autoriza transferencia para financiar pensiones y aguinaldo por Navidad

Fechas de pago ONP: MEF autoriza transferencia para financiar pensiones y aguinaldo por Navidad

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Economía

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025