Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

El presidente del Banco Central de Reserva informó que el Perú tiene un déficit fiscal de 2.4% que, aunque no es una cifra alarmante, debería ser menor debido a los precios extraordinarios de las exportaciones.


Economista indicó que el PBI creció en un 3.3 % en el primer semestre del año.
Economista indicó que el PBI creció en un 3.3 % en el primer semestre del año. | Fuente: Almendra Ruesta / La República.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, participó de la primera fecha del Encuentro Económico Regional realizado en el departamento de Piura este lunes 6 de octubre. En el evento también estuvo el gobernador regional, Luis Neyra.

Durante su intervención el economista sostuvo que se prevé un déficit fiscal de 2.4% para el cierre del año, como se registró hasta el mes de agosto. En esa línea, observó que, pese a que no se trata de una cifra alarmante y es menor al reportado el año 2024, se esperaba un déficit más bajo o, inclusive, un superávit debido a los precios excepcionales de las exportaciones.

"La idea es que en épocas de "vacas gordas", uno ahorra para poder hacer gastos fuertes cuando los precios (de las exportaciones) caen. El problema es la tendencia, eso preocupa. Hay un montón de proyectos aprobados o siendo promulgados de aumento del gasto que puede hacer que nuestra situación fiscal comience a erosionarse más", aseveró Velarde.

Velarde participó del Encuentro Económico Regional en Piura. Foto: cortesía.<br><br>

Velarde participó del Encuentro Económico Regional en Piura. Foto: cortesía.

Por otro lado, apuntó que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump al país no han afectado de forma significativa la económica local. Esto sucede porque, en muchos casos, los competidores directos del Perú vienen afrontando aranceles mayores.

Asimismo, en cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), el economista indicó que creció en un 3.3% en el primer semestre del año y se espera que para fines del 2025 termine en un 3.2%. En cuanto a los indicadores a corto plazo, estos también muestran una tendencia positiva y el empleo formal (público y privado) ha crecido durante los primeros siete meses en 5.1%.

Julio Velarde sostuvo que Perú registra "los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años"

Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

Este país rompió récord económico en Sudamérica: mantiene la inflación más baja por más de 27 años consecutivos

Este país rompió récord económico en Sudamérica: mantiene la inflación más baja por más de 27 años consecutivos

Julio Velarde transmite calma: "Ya quisieran otros países grandes de América Latina la situación fiscal del Perú"

Julio Velarde transmite calma: “Ya quisieran otros países grandes de América Latina la situación fiscal del Perú”

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Abogada a la que Patricia Benavides plagió su artículo completo: "Ha copiado hasta las conclusiones"

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Julio Campos a Dina Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

César Hildebrandt rechaza idea de Dina Boluarte para frenar extorsiones: "Es un modo sonso de tomar a la ligera la huelga"

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

Dina Boluarte puede comprarse un iPhone 17 en solo 3 días, mientras que un jubilado de la ONP tardaría casi 7 meses

