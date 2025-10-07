Julio Velarde: "Preocupa la tendencia, hay un montón de proyectos aprobados que pueden erosionar nuestra situación fiscal"

Economista indicó que el PBI creció en un 3.3 % en el primer semestre del año. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Congreso.

Economista indicó que el PBI creció en un 3.3 % en el primer semestre del año. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Congreso.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, participó de la primera fecha del Encuentro Económico Regional realizado en el departamento de Piura este lunes 6 de octubre. En el evento también estuvo el gobernador regional, Luis Neyra.

Durante su intervención el economista sostuvo que se prevé un déficit fiscal de 2.4% para el cierre del año, como se registró hasta el mes de agosto. En esa línea, observó que, pese a que no se trata de una cifra alarmante y es menor al reportado el año 2024, se esperaba un déficit más bajo o, inclusive, un superávit debido a los precios excepcionales de las exportaciones.

"La idea es que en épocas de "vacas gordas", uno ahorra para poder hacer gastos fuertes cuando los precios (de las exportaciones) caen. El problema es la tendencia, eso preocupa. Hay un montón de proyectos aprobados o siendo promulgados de aumento del gasto que puede hacer que nuestra situación fiscal comience a erosionarse más", aseveró Velarde.

Velarde participó del Encuentro Económico Regional en Piura. Foto: cortesía.





Por otro lado, apuntó que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump al país no han afectado de forma significativa la económica local. Esto sucede porque, en muchos casos, los competidores directos del Perú vienen afrontando aranceles mayores.

Asimismo, en cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), el economista indicó que creció en un 3.3% en el primer semestre del año y se espera que para fines del 2025 termine en un 3.2%. En cuanto a los indicadores a corto plazo, estos también muestran una tendencia positiva y el empleo formal (público y privado) ha crecido durante los primeros siete meses en 5.1%.