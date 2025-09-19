HOYSuscripcion LR Focus

Economía

BCR eleva proyección de crecimiento del PBI 2025 a 3,2%

El Banco Central de Reserva del Perú ajustó el crecimiento del PBI de 2025 del 3,1 % al 3,2 % en su Reporte de Inflación.

Se proyecta que el déficit fiscal alcance el 2,5 por ciento del PBI en 2025. Foto: Andina
Se proyecta que el déficit fiscal alcance el 2,5 por ciento del PBI en 2025. Foto: Andina

El Banco Central de Reserva del Perú en conferencia de prensa del Reporte de Inflación de setiembre 2025 a cargo del presidente de la institución, Julio Velarde, revisó al alza el crecimiento del PBI de 2025, de 3,1 A 3,2 por ciento, por el mayor dinamismo de las actividades no primarias, en línea con la evolución observada del gasto privado; así como al mejor desempeño de los sectores agropecuarios y minería. Para 2026, se mantiene la proyección en 2,9 por ciento.

En desarrollo...

