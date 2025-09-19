BCR eleva proyección de crecimiento del PBI 2025 a 3,2%
El Banco Central de Reserva del Perú ajustó el crecimiento del PBI de 2025 del 3,1 % al 3,2 % en su Reporte de Inflación.
- Oro ilegal movería US$12.000 millones en Perú: dólar en caída, salarios informales al alza y brecha histórica con la minería formal
- La pulseada entre Trump y la Reserva Federal pone al dólar contra las cuerdas y anticipa caída este miércoles
El Banco Central de Reserva del Perú en conferencia de prensa del Reporte de Inflación de setiembre 2025 a cargo del presidente de la institución, Julio Velarde, revisó al alza el crecimiento del PBI de 2025, de 3,1 A 3,2 por ciento, por el mayor dinamismo de las actividades no primarias, en línea con la evolución observada del gasto privado; así como al mejor desempeño de los sectores agropecuarios y minería. Para 2026, se mantiene la proyección en 2,9 por ciento.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
En desarrollo...