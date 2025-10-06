Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), participó en el Encuentro Económico Regional realizado en la región Junín. Durante su intervención, destacó que el Perú atraviesa los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años, impulsados por los altos precios internacionales de los productos de exportación, como el cobre y el oro.

“En el caso peruano, estamos con los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años. Uno tiene que remontarse a 1950 o 1951 para encontrar precios tan favorables como los actuales. En 1950 crecimos 8,8 % y en 1951, 9,3 %”, señaló Velarde. Agregó que en aquella época hubo una gran inversión pública, reflejada en proyectos como las grandes unidades escolares, el Hospital del Empleado, el Estadio Nacional y las unidades vecinales. “Fue una etapa de enorme inversión pública gracias a los ingresos fiscales derivados de los altos precios de exportación”, precisó.

Los términos de intercambio son un indicador económico que mide qué tan favorable es para un país el intercambio comercial con el resto del mundo. Compara el precio de lo que exportamos con el de lo que importamos. Cuando mejoran, significa que los productos peruanos se venden más caros en el exterior y el país puede adquirir más bienes del extranjero; cuando disminuyen, se requiere exportar más para comprar lo mismo.

Encuentro Económico Regional en Junín

