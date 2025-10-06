HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy     
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte
Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     Anuncian paro de 48 horas si no se reúnen con Dina Boluarte     
Economía

Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

Julio Velarde participó del Encuentro Económico Regional en Junín, dónde dio detalles sobre el panorama de la economía nacional e internacional.

Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”
Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años” | Composición Lr/ Andina/ Difusión

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), participó en el Encuentro Económico Regional realizado en la región Junín. Durante su intervención, destacó que el Perú atraviesa los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años, impulsados por los altos precios internacionales de los productos de exportación, como el cobre y el oro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“En el caso peruano, estamos con los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años. Uno tiene que remontarse a 1950 o 1951 para encontrar precios tan favorables como los actuales. En 1950 crecimos 8,8 % y en 1951, 9,3 %”, señaló Velarde. Agregó que en aquella época hubo una gran inversión pública, reflejada en proyectos como las grandes unidades escolares, el Hospital del Empleado, el Estadio Nacional y las unidades vecinales. “Fue una etapa de enorme inversión pública gracias a los ingresos fiscales derivados de los altos precios de exportación”, precisó.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los términos de intercambio son un indicador económico que mide qué tan favorable es para un país el intercambio comercial con el resto del mundo. Compara el precio de lo que exportamos con el de lo que importamos. Cuando mejoran, significa que los productos peruanos se venden más caros en el exterior y el país puede adquirir más bienes del extranjero; cuando disminuyen, se requiere exportar más para comprar lo mismo.

PUEDES VER: Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

lr.pe

Encuentro Económico Regional en Junín

Julio Velarde inauguró el Encuentro Económico Regional realizado en Piura, donde presentó un panorama detallado de la economía nacional e internacional. En su exposición, abordó las proyecciones de crecimiento del PBI, la balanza comercial, la inflación y la inversión, destacando los avances del país pese al contexto global desafiante.

Velarde subrayó la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público, privado y académico para impulsar un desarrollo regional sostenible. Este evento tiene como fin la promoción de políticas que favorezcan el crecimiento de Piura y otras regiones del norte del país.

Notas relacionadas
Presidente del BCRP: sector minero necesita marcos regulatorios más simples para aprovechar su potencial

Presidente del BCRP: sector minero necesita marcos regulatorios más simples para aprovechar su potencial

LEER MÁS
Julio Velarde, presidente del BCRP, en PERUMIN 37: “Los aranceles de Trump erosionan el crecimiento y hacen a la economía menos productiva”

Julio Velarde, presidente del BCRP, en PERUMIN 37: “Los aranceles de Trump erosionan el crecimiento y hacen a la economía menos productiva”

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esta es la razón que puede retener hasta el 30% de los S/21.400 en el octavo retiro AFP

Esta es la razón que puede retener hasta el 30% de los S/21.400 en el octavo retiro AFP

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

LEER MÁS
Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Economía

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025