Para Sigrid Bazán resulta incongruente retener la totalidad del fondo en manos de la AFP cuando hay pacientes con cáncer o enfermedad terminal. Foto: composición LR/Congreso/Andina

Para Sigrid Bazán resulta incongruente retener la totalidad del fondo en manos de la AFP cuando hay pacientes con cáncer o enfermedad terminal. Foto: composición LR/Congreso/Andina

La congresista del Bloque Democrático Popular, Sigrid Bazán, presentó un proyecto de ley que busca facilitar el retiro de hasta el 95,5% de las AFP en favor de los afiliados diagnosticados con cáncer o enfermedad terminal, así como garantizarles el acceso a una pensión digna por viudez, orfandad y jubilación adelantada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La propuesta legislativa pretende también eliminar la restricción que impide la liberación de fondos a quienes tienen cónyuge o hijos. De acuerdo con el portal del Parlamento, el texto fue ingresado a mesa de partes el último 14 de octubre y deberá ser analizado en la Comisión de Economía que preside el parlamentario Víctor Flores.

TE RECOMENDAMOS KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Imagínate enfrentar un diagnóstico de cáncer y que te digan que no puedes usar el dinero de tu AFP porque tienes familia. Eso pasa hoy: las personas con cáncer o enfermedad terminal pueden disponer del 50% de su AFP, pero si tienen esposo (a) o hijos no pueden retirar ni un sol. Por ello he presentado un proyecto de ley que elimina esta restricción y, además, permite que las personas que enfrentan este tipo de enfermedades puedan retirar hasta un 95.5% de su AFP.", escribió Bazán en sus redes sociales.

Su planteamiento obedece a la necesidad de atender la situación desprotección de estos grupos vulnerables que tienen beneficiarios. En su opinión, una medida óptima para aligerar la carga que padecen es permitir el acceso a liquidez a través de sus ahorros previsionales privados, teniendo en cuenta que afrontan una etapa delicada para su salud y finanzas.

Retiro AFP para pacientes con cáncer

El primer cambio que introduce la congresista Sigrid Bazán al Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones es al artículo 42-A. A partir de la modificación propuesta, un afiliado con enfermedad terminal o diagnosticado de cáncer que solicite pensión por invalidez o por jubilación anticipada -cuente o no con beneficiarios de pensión de sobrevivencia-, podrá acceder a la devolución de hasta el 95,5% de sus aportes, incluyendo su rentabilidad.

Para explicar esta problemática, Bazán cita datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásica. Según dicha entidad, la incidencia anual de cáncer en nuestro país es de 150 casos por cada 100.000 habitantes, lo que correspondería a 45.000 nuevos casos por cada año. En la actualidad, el mayor porcentaje de los diagnósticos de esta enfermedad se realiza cuando está en marcha una etapa avanzada. Ello conlleva a una menor probabilidad de curación, un costo de tratamiento mayor y una elevada mortalidad.

"Afrontar un tratamiento óptimo para el cáncer resulta muy difícil por representar un enorme gasto económico para el paciente y su entorno familiar (..). Resulta incongruente retener la totalidad del fondo en manos de la AFP cuando se trata de uno de los momentos de mayor necesidad de los ciudadanos", justifica en su proyecto de ley.

El segundo cambio que plantea Bazán es a los artículos 44, 54, 56 y 57 del Decreto Ley N° 19990. A partir de estas modificaciones, se precisa que la reducción de la pensión aplicada para quienes optan por la modalidad de jubilación adelantada, se dará solo hasta que el afiliado cumpla la edad legal, es decir, 65 años. Después de ello, pasará a percibir la pensión completa.

Otro aspecto que aborda la iniciativa de ley es la pensión de sobrevivencia que perciben los viudos e hijos de los titulares. En ese sentido, la legisladora propone incrementar los porcentajes de la pensión de viudez y orfandad, cuyo monto máximo pasaría del 50% al 70%. En caso concurre más de un huérfano, dicho valor será distribuido proporcionalmente

"La razón de ser de las prestaciones de sobrevivencia es brindar apoyo económico a los familiares del pensionista o afiliado fallecido en el entendido de que dependían de él en el ámbito financiero y que no podrán hacer frente por sí solos a las necesidades que surgen como consecuencia de su deceso. Por tanto, se busca garantizar la continuidad de una vida digna para los dependientes sobrevivientes", sentenció.