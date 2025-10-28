La ONP vuelve a ser el foco de atención del Congreso. Esta vez, Víctor Cutipa busca autoriza la entrega de un bono de hasta 2 UIT. Foto: composición LR/Jorge Cerdán

La ONP vuelve a ser el foco de atención del Congreso. Esta vez, Víctor Cutipa busca autoriza la entrega de un bono de hasta 2 UIT. Foto: composición LR/Jorge Cerdán

A la carga. A pocos días de finalizar octubre y en medio del registro de solicitudes de retiro AFP, diversos legisladores continúan presentando más iniciativas de ley que buscan aliviar la situación financiera de miles de peruanos en condición de vulnerabilidad. Esta vez, el parlamentario Víctor Cutipa utiliza este argumento para autorizar la entrega de un bono de hasta 2 UIT (S/10.700) a los afiliados de la ONP.

Si bien se trata de una propuesta legislativa loable, sus artículos reflejan algunas inexactitudes. En un primer momento, se precisa que esta bonificación tiene un carácter extraordinario, no remunerativo, no pensionable y no está sujeto a descuento alguno. No obstante, en el artículo 4 se habla de un "retiro de fondos".

“Los montos que sean retirados o devueltos en virtud de la presente ley son intangibles. No están sujetos a retención, embargo, compensación legal o contractual, ni afectación judicial o administrativa, salvo por mandato judicial expreso en casos de deuda alimentaria, hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del total retirado”, señala a pesar de que se trata de un bono y no un retiro", reza el dispositivo legal.

Proponen bono ONP: ¿quiénes son los beneficiarios?

En su artículo 2, el proyecto de ley del congresista de Juntos por el Perú establece que los beneficiarios del bono extraordinario son los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que a la fecha de promulgación de la norma, esté registrados en el padrón de la ONP y no perciban pensión de ningún otros régimen previsional.

Además, se le encarga a la ONP y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a elaborar el reglamento que delimitará el procedimiento operativo de la ley en un plazo no mayor a los 20 días hábiles desde su publicación, asegurando una implementación ágil, virtual o presencial, sin costo adicional para los beneficiarios.

"Este proyecto de ley busca responder a esa realidad con una solución técnica, humana y fiscalmente razonable: permitir que los afiliados al SNP que no hayan accedido a una pensión de jubilación puedan retirar hasta 2 UIT, distribuidas en dos desembolsos de una (01) UIT cada uno. Esta medida no se plantea como un retiro libre ni masivo, sino como una vía de compensación controlada y sujeta a los límites del propio sistema: solo se podrá retirar hasta el monto efectivamente aportado, sin sobrepasarlo", justifica Cutipa.

En otro momento, se menciona que la medida aprobaría también un incremento progresivo del tope máximo de pensión en el SNP, pasando de los S/893 actuales a S/1.350 en el 2028, con el propósito de incentivar a quienes sí cumplen con los requisitos y mantienen una trayectoria de aportes larga y consistente.

Retiros ONP vuelven a la agenda congresal

Pese a que existen cuestionamientos previos a este tipo de iniciativas, diversas bancadas vuelven a la carga por nuevos retiros en el sistema de pensiones. Además de autorizar la liberación de hasta S/21.400 de las AFP, hay más de 10 proyectos de ley que pretenden facultar a los ciudadanos para que dispongan de su dinero acumulado en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El último de ellos fue presentado el 2 de octubre por la congresista de Podemos, Ariana Orué, quien se justifica en la necesidad de otorgar liquidez a las familias para "el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para poder obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria".

Lamentablemente, los antecedentes de este tipo de iniciativas no les son favorables. En el año 2020, el gobierno de Martín Vizcarra observó la autógrafa de ley enviada por el Congreso, la cual planteaba un régimen especial opcional para la restitución de los aportes a la ONP, de hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que correspondía a S/4.300.

En ese año, se envió un oficio a Manuel Merino, expresidente golpista del Congreso, en el cual se indicaba que la norma era inconstitucional y que alteraba la naturaleza de la seguridad social en detrimento de los pensionistas. Asimismo, el Ejecutivo enfatizaba que era técnicamente inviable, dado que el SNP se basa en un modelo de reparto donde no existe un fondo para acumular aportes, ya que estos se destinan al pago de pensiones.

A continuación, conoce todas las iniciativas que hay sobre el retiro de la ONP.