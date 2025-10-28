HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Economía

ONP: Congreso busca otorgar un bono de hasta S/10.700 a afiliados del Sistema Nacional de Pensiones

A los planteamientos de retiro ONP, se suma una iniciativa del congresista Víctor Cutipa que pretende facultar el acceso a una bonificación de hasta 2 UIT de forma extraordinaria.

La ONP vuelve a ser el foco de atención del Congreso. Esta vez, Víctor Cutipa busca autoriza la entrega de un bono de hasta 2 UIT. Foto: composición LR/Jorge Cerdán
La ONP vuelve a ser el foco de atención del Congreso. Esta vez, Víctor Cutipa busca autoriza la entrega de un bono de hasta 2 UIT. Foto: composición LR/Jorge Cerdán

A la carga. A pocos días de finalizar octubre y en medio del registro de solicitudes de retiro AFP, diversos legisladores continúan presentando más iniciativas de ley que buscan aliviar la situación financiera de miles de peruanos en condición de vulnerabilidad. Esta vez, el parlamentario Víctor Cutipa utiliza este argumento para autorizar la entrega de un bono de hasta 2 UIT (S/10.700) a los afiliados de la ONP.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Si bien se trata de una propuesta legislativa loable, sus artículos reflejan algunas inexactitudes. En un primer momento, se precisa que esta bonificación tiene un carácter extraordinario, no remunerativo, no pensionable y no está sujeto a descuento alguno. No obstante, en el artículo 4 se habla de un "retiro de fondos".

TE RECOMENDAMOS

¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

“Los montos que sean retirados o devueltos en virtud de la presente ley son intangibles. No están sujetos a retención, embargo, compensación legal o contractual, ni afectación judicial o administrativa, salvo por mandato judicial expreso en casos de deuda alimentaria, hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del total retirado”, señala a pesar de que se trata de un bono y no un retiro", reza el dispositivo legal.

PUEDES VER: Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

lr.pe

Proponen bono ONP: ¿quiénes son los beneficiarios?

En su artículo 2, el proyecto de ley del congresista de Juntos por el Perú establece que los beneficiarios del bono extraordinario son los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), que a la fecha de promulgación de la norma, esté registrados en el padrón de la ONP y no perciban pensión de ningún otros régimen previsional.

Además, se le encarga a la ONP y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a elaborar el reglamento que delimitará el procedimiento operativo de la ley en un plazo no mayor a los 20 días hábiles desde su publicación, asegurando una implementación ágil, virtual o presencial, sin costo adicional para los beneficiarios.

"Este proyecto de ley busca responder a esa realidad con una solución técnica, humana y fiscalmente razonable: permitir que los afiliados al SNP que no hayan accedido a una pensión de jubilación puedan retirar hasta 2 UIT, distribuidas en dos desembolsos de una (01) UIT cada uno. Esta medida no se plantea como un retiro libre ni masivo, sino como una vía de compensación controlada y sujeta a los límites del propio sistema: solo se podrá retirar hasta el monto efectivamente aportado, sin sobrepasarlo", justifica Cutipa.

En otro momento, se menciona que la medida aprobaría también un incremento progresivo del tope máximo de pensión en el SNP, pasando de los S/893 actuales a S/1.350 en el 2028, con el propósito de incentivar a quienes sí cumplen con los requisitos y mantienen una trayectoria de aportes larga y consistente.

PUEDES VER: Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

lr.pe

Retiros ONP vuelven a la agenda congresal

Pese a que existen cuestionamientos previos a este tipo de iniciativas, diversas bancadas vuelven a la carga por nuevos retiros en el sistema de pensiones. Además de autorizar la liberación de hasta S/21.400 de las AFP, hay más de 10 proyectos de ley que pretenden facultar a los ciudadanos para que dispongan de su dinero acumulado en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El último de ellos fue presentado el 2 de octubre por la congresista de Podemos, Ariana Orué, quien se justifica en la necesidad de otorgar liquidez a las familias para "el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para poder obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria".

Lamentablemente, los antecedentes de este tipo de iniciativas no les son favorables. En el año 2020, el gobierno de Martín Vizcarra observó la autógrafa de ley enviada por el Congreso, la cual planteaba un régimen especial opcional para la restitución de los aportes a la ONP, de hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que correspondía a S/4.300.

PUEDES VER: Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

lr.pe

En ese año, se envió un oficio a Manuel Merino, expresidente golpista del Congreso, en el cual se indicaba que la norma era inconstitucional y que alteraba la naturaleza de la seguridad social en detrimento de los pensionistas. Asimismo, el Ejecutivo enfatizaba que era técnicamente inviable, dado que el SNP se basa en un modelo de reparto donde no existe un fondo para acumular aportes, ya que estos se destinan al pago de pensiones.

A continuación, conoce todas las iniciativas que hay sobre el retiro de la ONP.

  1. Retiro ONP de hasta 2 UIT - Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial)
  2. Retiro ONP de hasta 5 UIT - Margot Palacios (independiente)
  3. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Kelly Portalatino (Perú Libre)
  4. Retiro ONP de hasta 5 UIT - Wilson Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo)
  5. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Waldermar Cerrón (Perú Libre)
  6. Retiro ONP de hasta 5 UIT - Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)
  7. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Katy Ugarte (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)
  8. Retiro ONP de hasta 4 UIT y aumento de pensión - Américo Gonza (Perú Libre)
  9. Retiro AFP y ONP de hasta el 50% - Guido Bellido (Podemos Perú)
  10. Retiro ONP de hasta 4 UIT y aumento de pensión - Darwin Espinoza (Podemos Perú)
  11. Retiro ONP de hasta 5 UIT e incremento de pensión - Alfredo Pariona (Bancada Socialista)
  12. Retiro ONP de hasta 4 UIT - Ariana Orué (Podemos Perú)
Notas relacionadas
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

LEER MÁS
Hijos adultos de afiliados y jubilados de la ONP pueden cobrar pensión por orfandad: ¿cuáles son los requisitos?

Hijos adultos de afiliados y jubilados de la ONP pueden cobrar pensión por orfandad: ¿cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

LEER MÁS
Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

[YouTube FPF, En Vivo] Perú vs Panamá HOY en DIRECTO por el amistoso internacional: la visita se pone en ventaja

Economía

Ahorro de los peruanos creció 12,3% durante el tercer trimestre del 2025, según Scotiabank

Estos son los megaproyectos con los que Perú busca impulsar el turismo nacional: destaca el moderno Teleférico de Choquequirao

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025