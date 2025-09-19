Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

El octavo retiro de las AFP será una realidad, esto luego que el Congreso apruebe la liberación del dinero en hasta 4 UIT. Con 116 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones, los peruanos que actualmente aportan podrán iniciar su retiro, aunque por el momento no está habilitado, es importante conocer cómo podría ser el proceso.

En esa línea, como en anteriores retiros, la SBS será la encargada de realizar las pautas para debido orden. Por ejemplo, se estableció un cronograma para presentar la solicitud de retiro. Por lo que, cada ciudadano debía verificar, según el último dígito de su DNI, cuál es la fecha donde registraba su pedido, junto al monto y cuenta de banco en el que se depositaba su dinero.

¿Cómo podré retirar mi dinero de AFP Prima, Integra, Profuturo y Habitat?

Si bien, luego de la aprobación del octavo retiro de las AFP de hasta S/21.400 (4 UIT) por parte del Congreso, esta medida aún deberá ser promulgada por el Ejecutivo, luego pasará a manos de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), esta última dará los mecanismos para el proceso de retiro.

Por ello, como en anteriores retiros de las APF's, la SBS emitiría un cronograma el cual ordena por el último dígito del DNI de cada ciudadano hacer el proceso de solicitud en determinado día. Para ello, la Asociación de AFP, brindaría un enlace web donde el aportante deberá realizar la solicitud de retiro. Esto implica colocar tus datos, número de cuenta en el que desees que te depositen y el monto que deseas sacar. Luego de realizar el proceso, a través de un correo electrónico te avisan que el dinero ya ha sido depositado.

Es importante mencionar que, el orden y plazo, así como el proceso para ejecutar el octavo retiro, deberá ser dispuesto por la SBS.

¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliada o afiliado?

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones pueden consultar la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para identificar a qué AFP pertenecen. Así, pueden seguir esta guía con pasos sencillos: