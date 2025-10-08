HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?
¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     ¿Transportistas acatarán paro este 9 de octubre?     
Economía

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

El cronograma de retiro de AFP para 2025 ya está disponible, permitiendo a los afiliados solicitar sus fondos previsionales a partir del 21 de octubre. Las fechas de solicitud están organizadas por el último dígito del DNI.

Peruanos podrán realizar la solicitud de retiro AFP 2025, según el orden del último dígito de su DNI.
Peruanos podrán realizar la solicitud de retiro AFP 2025, según el orden del último dígito de su DNI. | Foto: Composición LR/IA.

El cronograma de retiro de AFP ya fue publicado y establece las fechas en las que los afiliados podrán enviar sus solicitudes para acceder a sus fondos previsionales. A partir del 21 de octubre, los aportantes podrán realizar su pedido de acuerdo con el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el cronograma oficial, los primeros en registrar su solicitud serán aquellos cuyo DNI termine en una letra, y le quienes terminen con el número 0, el 22 y 23 de octubre. Las fechas están habilitadas de forma progresiva, con el fin de ordenar el proceso y evitar la congestión en la plataforma de registro que habilitarán las AFP.

TE RECOMENDAMOS

JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

lr.pe

¿Cuándo mandar la solicitud de retiro AFP si mi DNI acaba en 1, 2 y 3?

Los ciudadanos cuyo último dígito del DNI termina el número 1, deben enviar su solicitud el día viernes 24 y lunes 27 de octubre. Para quienes termina en el número 2; martes 28 y miércoles 29 de octubre. Y para el último dígito 3, deberán presentar la solicitud el día jueves 30 y viernes 31 del mes de octubre.

Cronograma completo para enviar la solicitud de retiro AFP 2025

  • Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
  • Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

¿Cómo solicitar el retiro de mi AFP en 2025?

El primer paso para retirar tu dinero de la AFP es verificar el saldo disponible en tu cuenta individual. Una vez hecho esto, deberás revisar la fecha que te corresponde enviar la solicitud, según el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP.

Esta misma entidad será la encargada de habilitar un enlace virtual donde podrás ingresar con tu número de DNI y completar el formulario correspondiente para notificar a tu AFP que deseas realizar el retiro voluntario de fondos. Deberás llenar correctamente los datos solicitados, incluyendo la cuenta bancaria donde recibirás el depósito.

De acuerdo con la norma vigente, el desembolso del dinero se efectuará en un plazo máximo de 30 días calendario después de haber enviado la solicitud.

Notas relacionadas
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Todo lo que necesitas para hacer el retiro de la AFP en 2025 desde el extranjero: documentos y proceso para cobrar hasta 4 UIT

Todo lo que necesitas para hacer el retiro de la AFP en 2025 desde el extranjero: documentos y proceso para cobrar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

No cobrarás el pago del Reintegro 4 de Fonavi 2025 sin este monto mínimo de aportes: consulta cuánto debes acreditar

LEER MÁS
Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

Julio Velarde advierte que leyes de aumento de gasto erosionan más las finanzas del Perú

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Economía

Retiro de AFP y CTS 2025: el Gobierno oficializa la medida y estos son los pasos para cobrar el doble pago en noviembre

Estos son los productos peruanos que llegan a China a través del Megapuerto de Chancay en solo 23 días: costos de exportaciones se han reducido

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025