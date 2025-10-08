Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

Peruanos podrán realizar la solicitud de retiro AFP 2025, según el orden del último dígito de su DNI. | Foto: Composición LR/IA.

Peruanos podrán realizar la solicitud de retiro AFP 2025, según el orden del último dígito de su DNI. | Foto: Composición LR/IA.

El cronograma de retiro de AFP ya fue publicado y establece las fechas en las que los afiliados podrán enviar sus solicitudes para acceder a sus fondos previsionales. A partir del 21 de octubre, los aportantes podrán realizar su pedido de acuerdo con el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Según el cronograma oficial, los primeros en registrar su solicitud serán aquellos cuyo DNI termine en una letra, y le quienes terminen con el número 0, el 22 y 23 de octubre. Las fechas están habilitadas de forma progresiva, con el fin de ordenar el proceso y evitar la congestión en la plataforma de registro que habilitarán las AFP.

¿Cuándo mandar la solicitud de retiro AFP si mi DNI acaba en 1, 2 y 3?

Los ciudadanos cuyo último dígito del DNI termina el número 1, deben enviar su solicitud el día viernes 24 y lunes 27 de octubre. Para quienes termina en el número 2; martes 28 y miércoles 29 de octubre. Y para el último dígito 3, deberán presentar la solicitud el día jueves 30 y viernes 31 del mes de octubre.

Cronograma completo para enviar la solicitud de retiro AFP 2025

Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre

21 de octubre, 19 de noviembre DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)

22 y 23 de octubre (20 de noviembre) DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)

24 y 27 de octubre (21 de noviembre) DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)

28 y 29 de octubre (24 de noviembre) DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)

30 y 31 de octubre (25 de noviembre) DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)

3 y 4 de noviembre (26 de noviembre) DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)

5 y 6 de noviembre (27 de noviembre) DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)

7 y 10 de noviembre (28 de noviembre) DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)

11 y 12 de noviembre (1 de diciembre) DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)

13 y 14 de noviembre (2 de diciembre) DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)

17 y 18 de noviembre (3 de diciembre) Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

¿Cómo solicitar el retiro de mi AFP en 2025?

El primer paso para retirar tu dinero de la AFP es verificar el saldo disponible en tu cuenta individual. Una vez hecho esto, deberás revisar la fecha que te corresponde enviar la solicitud, según el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP.

Esta misma entidad será la encargada de habilitar un enlace virtual donde podrás ingresar con tu número de DNI y completar el formulario correspondiente para notificar a tu AFP que deseas realizar el retiro voluntario de fondos. Deberás llenar correctamente los datos solicitados, incluyendo la cuenta bancaria donde recibirás el depósito.

De acuerdo con la norma vigente, el desembolso del dinero se efectuará en un plazo máximo de 30 días calendario después de haber enviado la solicitud.

