Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     
🔴Generación Z: marcha nacional por justicia para Eduardo Ruiz | #EnVivoLR

Retiro AFP 2025: conoce las fechas exactas en que no podrás registrar tu solicitud de retiro según el cronograma oficial

El proceso de retiro de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones ya tiene un cronograma oficial, y no todos los días estarán disponibles para registrar la solicitud.

Las personas tendrán que tener en cuenta estos días para no solicitar su retiro de AFP.
Las personas tendrán que tener en cuenta estos días para no solicitar su retiro de AFP. | Foto: composición LR/Finanz@s/PuntoEdu PUCP

Desde el martes 21 de octubre de 2023, varios afiliados a las AFP ya pueden iniciar el proceso para retirar hasta un monto de 4 UIT, equivalente a S/21.400. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen fechas específicas en las que no se podrá realizar la solicitud ni el registro del retiro, ya que los días feriados no se cuentan como días hábiles para realizar este trámite.

En ese contexto, existen otras fechas en las que no se podrá acceder al retiro, debido a la programación establecida en el cronograma oficial que determina los días asignados para cada afiliado según el último dígito de su DNI.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El cronograma oficial para realizar el retiro de hasta 4 UIT. Foto: Asociación de AFP

¿Cuáles son las fechas que no se podrá registrar la solicitud de retiro?

Según el cronograma oficial de la Asociación de la AFP, incluyendo los días feriados, estas son las otras fechas en que las personas afiliadas no tendrán acceso a su pago correspondiente:

  • Sábado 25 de octubre de 2025
  • Domingo 26 de octubre de 2025
  • Sábado 1 de noviembre de 2025, feriado
  • Domingo 2 de noviembre de 2025
  • Sábado 8 de noviembre de 2025
  • Domingo 9 de noviembre de 2025
  • Sábado 15 de noviembre de 2025
  • Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Sábado 22 de noviembre de 2025
  • Domingo 23 de noviembre de 2025
  • Sábado 29 de noviembre de 2025
  • Domingo 30 de noviembre de 2025
  • Sábado 6 de diciembre de 2025
  • Domingo 7 de diciembre de 2025
  • Lunes 8 de diciembre de 2025, feriado
  • Martes 9 de diciembre de 2025, feriado
  • Sábado 13 de diciembre de 2025
  • Domingo 14 de diciembre de 2025
  • Sábado 20 de diciembre de 2025
  • Domingo 21 de diciembre de 2025
  • Jueves 25 de diciembre de 2025, feriado
  • Sábado 27 de diciembre de 2025
  • Domingo 28 de diciembre de 2025
  • Jueves 1 de enero de 2026, feriado
  • Sábado 3 de enero de 2026
  • Domingo 4 de enero de 2026
  • Sábado 10 de enero de 2026
  • Domingo 11 de enero de 2026
  • Sábado 17 de enero de 2026
  • Domingo 18 de enero de 2026.

¿Cuándo es el plazo máximo para realizar el retiro de AFP?

De acuerdo con el cronograma establecido, el plazo máximo para realizar el retiro de fondos de las AFP es hasta el domingo 18 de enero de 2026. Esta fecha cumple con el periodo de 90 días calendario determinado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

No obstante, dado que el 18 de enero cae en domingo y es considerado un día no hábil para realizar el retiro, se recomienda a las personas afiliadas efectuar el trámite antes de esa fecha —preferiblemente hasta el viernes 16 de enero de 2026— para evitar cualquier tipo de contratiempo. Por ello, quienes deseen presentar su solicitud podrán hacerlo desde el lunes 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero del próximo año, último día para solicitar el retiro de AFP.

¿Cuál es el horario para solicitar el retiro de AFP?

Cabe recordar que las afiliadas a la AFP pueden acercarse a solicitar su retiro de lunes a viernes desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., a excepción de los días feriados.

