Las personas tendrán que tener en cuenta estos días para no solicitar su retiro de AFP. | Foto: composición LR/Finanz@s/PuntoEdu PUCP

Las personas tendrán que tener en cuenta estos días para no solicitar su retiro de AFP. | Foto: composición LR/Finanz@s/PuntoEdu PUCP

Desde el martes 21 de octubre de 2023, varios afiliados a las AFP ya pueden iniciar el proceso para retirar hasta un monto de 4 UIT, equivalente a S/21.400. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen fechas específicas en las que no se podrá realizar la solicitud ni el registro del retiro, ya que los días feriados no se cuentan como días hábiles para realizar este trámite.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese contexto, existen otras fechas en las que no se podrá acceder al retiro, debido a la programación establecida en el cronograma oficial que determina los días asignados para cada afiliado según el último dígito de su DNI.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El cronograma oficial para realizar el retiro de hasta 4 UIT. Foto: Asociación de AFP

¿Cuáles son las fechas que no se podrá registrar la solicitud de retiro?

Según el cronograma oficial de la Asociación de la AFP, incluyendo los días feriados, estas son las otras fechas en que las personas afiliadas no tendrán acceso a su pago correspondiente:

Sábado 25 de octubre de 2025

Domingo 26 de octubre de 2025

Sábado 1 de noviembre de 2025, feriado

Domingo 2 de noviembre de 2025

Sábado 8 de noviembre de 2025

Domingo 9 de noviembre de 2025

Sábado 15 de noviembre de 2025

Domingo 16 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025

Domingo 23 de noviembre de 2025

Sábado 29 de noviembre de 2025

Domingo 30 de noviembre de 2025

Sábado 6 de diciembre de 2025

Domingo 7 de diciembre de 2025

Lunes 8 de diciembre de 2025, feriado

Martes 9 de diciembre de 2025, feriado

Sábado 13 de diciembre de 2025

Domingo 14 de diciembre de 2025

Sábado 20 de diciembre de 2025

Domingo 21 de diciembre de 2025

Jueves 25 de diciembre de 2025, feriado

Sábado 27 de diciembre de 2025

Domingo 28 de diciembre de 2025

Jueves 1 de enero de 2026, feriado

Sábado 3 de enero de 2026

Domingo 4 de enero de 2026

Sábado 10 de enero de 2026

Domingo 11 de enero de 2026

Sábado 17 de enero de 2026

Domingo 18 de enero de 2026.

¿Cuándo es el plazo máximo para realizar el retiro de AFP?

De acuerdo con el cronograma establecido, el plazo máximo para realizar el retiro de fondos de las AFP es hasta el domingo 18 de enero de 2026. Esta fecha cumple con el periodo de 90 días calendario determinado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

No obstante, dado que el 18 de enero cae en domingo y es considerado un día no hábil para realizar el retiro, se recomienda a las personas afiliadas efectuar el trámite antes de esa fecha —preferiblemente hasta el viernes 16 de enero de 2026— para evitar cualquier tipo de contratiempo. Por ello, quienes deseen presentar su solicitud podrán hacerlo desde el lunes 21 de octubre hasta el viernes 16 de enero del próximo año, último día para solicitar el retiro de AFP.

¿Cuál es el horario para solicitar el retiro de AFP?

Cabe recordar que las afiliadas a la AFP pueden acercarse a solicitar su retiro de lunes a viernes desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m., a excepción de los días feriados.