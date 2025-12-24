Para los trabajadores de Petroperú, las declaraciones de ministros vienen mermando el valor de sus bonos. Foto: La República | La República

Para los trabajadores de Petroperú, las declaraciones de ministros vienen mermando el valor de sus bonos. Foto: La República | La República

El gobierno de José Jerí alista un decreto de urgencia para reestructurar Petroperú que saldría antes de finalizar el año. Así lo anunció la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, a algunos medios de comunicación locales. Si bien solo ha descrito una serie de etapas que apuntarían a reordenar la situación financiera de la petrolera, la posibilidad de reducir personal y gerencias está abierta.

Ante esta situación, diversos sindicatos de Petroperú realizaron un plantón frente a la sede central de San Isidro para mostrar su rechazo a las declaraciones de la titular del MEF que no contarían con sustento técnico verificable. Según indicaron, lejos de contribuir a superar los problemas que afronta la empresa estatal, la colocan al borde la quiebra y la vuelven apetecible para los intereses privados.

"Lamentamos estas declaraciones desacertadas de la ministra. Hay mucha injerencia política en Petroperú, lo que generara inestabilidad en los trabajadores e incertidumbre en los mercados financieros por la mala imagen que está presentando de la empresa. Además, nosotros no hemos tomado conocimiento de estas medidas de reorganización que deben tener rigor técnico", enfatizó Rafael Noblecilla, Secretario General de la Fenpetrol.

Recientemente, la ministra de Economía criticó la falta de transparencia en la entrega de información financiera solicitada al directorio que presidía el extitular de Petroperú, Luis Canales, y el impacto fiscal que tiene para el Estado. A juicio de Noblecilla, existe un desconocimiento del MEF sobre los procesos regulatorios de la empresa y sus declaraciones desprestigian la imagen institucional a nivel internacional.

Injerencia política en Petroperú afecta valor de bonos

Desde el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. (STAPP) se sumaron a las voces de protesta contra la intromisión política en la empresa estatal. Para ellos, no es responsable que altas autoridades realicen anuncios de este tipo sin cronograma, metodología ni salvaguardas operativas, porque tiene efectos inmediatos sobre bonos y líneas de crédito.

"El STAPP advierte que las declaraciones de ministros y voceros del Estado vienen mermando el valor de los bonos de Petroperú, ampliando spreads y debilitando el acceso a líneas de crédito. En el mercado, estas señales se traducen en: mayor prima de riesgo, presión sobre tasas, restricciones de financiamiento y un deterioro adicional de confianza, afectando la continuidad operativa y el abastecimiento", exclamaron.

De igual forma, recordaron que no se trata de un asunto menor. Por ejemplo, Standard & Poors Global Ratings (S&P) decidió reducir la calificación de Petroperú a 'B-' y la colocó bajo “vigilancia crediticia negativa” debido a una menor expectativa sobre la capacidad del gobierno para implementar medidas de respaldo financiero.

Finalmente, exigieron que se descarte como solución inmediata la reducción de trabajadores anunciada o insinuada como parte del dispositivo legal, ya que el gasto de personal no representa más del 5% anual, aproximadamente. Insistieron en que recortes sin estudio técnico serio pueden generar mayores costos y riesgos, los cuales podrían afectar la operación de la empresa.

"El Perú ya superó la lógica de los años noventa: corresponde adoptar otras medidas de eficiencia y sostenibilidad (..) La Junta General de Accionistas debe fortalecer el Directorio y desligarlo de toda intromisión política, ya que la inestabilidad generada por decisiones politizadas deriva en pérdida de reputación, credibilidad, confianza del mercado y deterioro de la gobernanza corporativa, con impactos directos en la sostenibilidad de la empresa", sentenciaron.