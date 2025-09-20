Tal y como se había anunciado, el consenso entre el gobierno y el Congreso facilitó la rápida promulgación del retiro AFP. Foto: composición LR/Andina | composición LR/Andina

La ley que autoriza el retiro facultativo y extraordinario de fondos de la AFP fue promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en el diario oficial El Peruano. De esta manera, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán disponer de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Según versa el texto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP deberá reglamentar dicha norma en un plazo que no sea mayor a los 30 días calendarios. Luego de ello, los ciudadanos podrán presentar su solicitud de manera física o virtual dentro de 90 días posteriores a la vigencia del dispositivo legal respectivo. Se estima que el primer desembolso se concretaría a fines de octubre o inicios de noviembre.

