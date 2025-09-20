Retiro AFP ya es realidad: Gobierno promulga ley que autoriza nueva liberación de fondos de pensiones
Dina Boluarte dispuso la publicación de esta norma que viabiliza un octavo retiro de hasta S/21.400 de las AFP. Ahora, la SBS deberá aprobar el reglamento operativo en un plazo que no exceda los 30 días.
La ley que autoriza el retiro facultativo y extraordinario de fondos de la AFP fue promulgada por el gobierno de Dina Boluarte en el diario oficial El Peruano. De esta manera, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán disponer de hasta 4 UIT (S/21.400) de sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).
Según versa el texto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP deberá reglamentar dicha norma en un plazo que no sea mayor a los 30 días calendarios. Luego de ello, los ciudadanos podrán presentar su solicitud de manera física o virtual dentro de 90 días posteriores a la vigencia del dispositivo legal respectivo. Se estima que el primer desembolso se concretaría a fines de octubre o inicios de noviembre.
Noticia en desarrollo...