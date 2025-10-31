Fitch prevé que persistan la inestabilidad social y la incertidumbre política, lo que seguirán afectando la gobernabilidad. Foto: composición LR/Fitch/Presidencia

La agencia internacional Fitch Ratings mantuvo en 'BBB' su calificación crediticia sobre Perú, con una perspectiva estable. Esto significa que las expectativas de riesgo de impago son actualmente bajas, pero es más probable que las condiciones económicas o empresariales adversas mermen esta capacidad.

La decisión de la entidad se sustenta en un sólida liquidez externa, su historial de estabilidad macroeconómica y una deuda pública baja en comparación con otras economías de nivel similar. No obstante, Fitch alerta que la calificación se ve limitada por una gobernanza más débil, un ingreso per cápita modesto, una alta dependencia de las materias primas, una baja base de ingresos públicos e indicadores sociales inferiores a la mediana de 'BBB'.

"La incertidumbre política aumentó tras la destitución de la presidenta Boluarte por el Congreso el 10 de octubre. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica se ha mantenido en general intacta, gracias a una gestión monetaria prudente, sólidos amortiguadores externos y un crecimiento robusto", indicaron.

Fitch advierte sobre vulnerabilidad del gobierno de Jerí

En un anterior reporte, Fitch Ratings había alertado que el abrupto cambio de gobierno, tras la vacancia de Dina Boluarte, aumentaba la imprevisibilidad de las políticas públicas de cara a las venideras elecciones del 2026. Ahora, ratifica este análisis y señala que el Poder Ejecutivo sigue siendo vulnerable a la censura.

En opinión de la calificadora, José Jerí nombró a un gabinete tecnocrático y ha buscado la conciliación con la sociedad civil y el Congreso, bajo el propósito de preservar la continuidad de las políticas generales, así como priorizar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Para hacer frente al aumento de tasas de homicidios y extorsión, el gobierno declaró un estado de emergencia en Lima con protestas de por medio.

"En opinión de Fitch, a unos seis meses de las elecciones, el Poder Ejecutivo sigue siendo vulnerable a la censura y tiene limitaciones para resistir las medidas populistas del Congreso. Fitch prevé que la inestabilidad social y la incertidumbre política persistirán, lo que afectará la gobernabilidad, como lo reflejan los débiles indicadores de gobernanza de Perú.", agregaron.

Crecimiento económico e incumplimiento de meta fiscal

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la actividad económica acumuló un crecimiento interanual de 3,4% durante el primer semestre y de 3,18% en agosto frente a similar mes del año anterior. Este resultado fue destacado por Fitch, que resalta la sólida demanda interna, los términos de intercambio favorables, así como una baja inflación.

Pese a las preocupaciones de seguridad, la inversión privada se expandió un 9% interanual en los primeros seis meses del año, impulsada por una mayor confianza empresarial y condiciones financieras más favorables. Bajo estos datos, Fitch prevé que el crecimiento del PBI alcance un 3,2% al cierre del 2025, aunque reconoce una moderación hasta 2,8% en el 2026.

"Entre los riesgos a la baja se incluyen un mayor deterioro de la inseguridad, un aumento de las protestas sociales, impactos climáticos adversos y una imprevisibilidad regulatoria que lastran la inversión y la productividad", indicó la agencia internacional.

Si bien Fitch resalta que la consolidación fiscal ha cobrado impulso debido a los sólidos ingresos junto con un crecimiento moderado del gasto, lo cierto es que el déficit del gobierno se reducirá a tan solo el 2,5% del PBI, lo que implica un nuevo incumplimiento de la meta fijada por el Ministerio de Economía en 2,2%.

Finalmente, sostienen que las iniciativas fiscales preferenciales corren el riesgo de "erosionar la base impositiva", y gran parte de la restricción del gasto se aplazaría hasta el próximo gobierno. Ante, proyectan un déficit del 2,2% hacia el 2026 y del 1,9% en el 2027. Sin lugar a dudas, estas previsiones difieren de las incluidas en el Marco Macroeconómico Multianual del gobierno.