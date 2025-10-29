HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios: “El próximo Gobierno tendrá que resolver las bombas atómicas que ha dejado López Aliaga”

La periodista sostuvo que el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga deja serios problemas de gestión y una campaña basada en promesas irrealizables que complicarán a su sucesor.


RMP cuestionó los enfrentamientos dentro de la actual campaña política. Foto: composición LR
Rosa María Palacios opinó sobre el nuevo enfrentamiento entre el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el exministro de Transportes César Sandoval, originado esta vez a partir del choque de un bus de transporte público con un tren del Ferrocarril Trasandino, en El Agustino. “Este es el nivel de la campaña presidencial en el Perú (...) No nos pueden vender algo que no existe ni tampoco un monumento a la improvisación, y en eso ha devenido lamentablemente el proyecto de López Aliaga”, cuestionó la periodista.

La conductora agregó que Renzo Reggiardo no va a poder arreglar todo esto porque simplemente no tiene solución, la cual sería hacer las cosas bien desde el principio. “Quien entre el próximo año tiene que resolver las bombas atómicas que ha dejado Rafael López Aliaga en el ánimo de convencer al país de que será un gran presidente”, sentenció.

En tanto, Rosa María Palacios no dejó de comentar las declaraciones de la congresista Lucinda Vásquez mediante un comunicado en el que argumenta que las denuncias en su contra se tratarían de una venganza de extrabajadores. “La señora Vásquez no entiende que sus pies no son los que causan pánico a la población, sino que no llega a explicar qué es lo que sucedió realmente”, cuestionó la periodista.

Finalmente, la conductora de Sin guion evidenció que el comportamiento de la congresista Lucinda Vásquez refleja el deterioro del Parlamento actual. “Lucinda Vásquez expone lo que es el Congreso el día de hoy”, afirmó Palacios.

