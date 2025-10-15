La vacancia de Dina Boluarte que desencadenó en la toma de mando del presidente José Jerí ha generado una serie de reacciones de organizaciones nacionales e internacionales. Precisamente, la agencia calificadora Fitch Ratings indicó que el rápido cambio de gobierno pone de relieve la "persistente volatilidad política del país y aumenta la imprevisibilidad de las políticas públicas de cara a las próximas elecciones de abril del 2026".

De igual forma, advirtieron que la cercanía del proceso electoral podría generar que, desde el Congreso y el Ejecutivo se generen medidas populistas que compliquen los esfuerzos de consolidación fiscal, que ya enfrentan desafíos debido al débil impulso reformista y al reiterado incumplimiento de la regla fijada por el MEF (2,2% del PBI para este año).

“El proceso de destitución, formalmente fundamentado en la cláusula constitucional de “incapacidad moral permanente”, parece reflejar factores como el deseo de los congresistas de distanciarse del aumento de la delincuencia, la principal preocupación del electorado, en medio de una amplia insatisfacción con los resultados en materia de seguridad y unos índices de aprobación presidencial muy bajos.”, añadió la calificadora internacional.

Recordaron también que, la reciente vacancia fue validada con 122 votos de los 130 congresistas, lo cual, refleja el desplome del apoyo a Boluarte por parte de los partidos de derecha y centro derecha que la habían respaldado en el cargo,. Su remoción se suma al historial de rotación presidencial que se expresa en lo siguiente: siete mandatarios desde inicios del 2018.

Fitch sobre el gobierno de José Jerí

Respecto al actual presidente del Perú, Fitch Ratings refiere que su gobierno podría buscar la continuidad de la gestión macroeconómica, priorizando medidas de seguridad de alto perfil y posiblemente, solicitando poderes especiales al Congreso. En ese marco, su gabinete de centroderecha contaría con el apoyo del Congreso para implementar su agenda.

"Sin embargo, a aproximadamente seis meses de las elecciones y sin un mandato popular claro, la capacidad del ejecutivo para resistir el populismo congresal será limitada. Los incentivos políticos del Congreso favorecen medidas con atractivo para el electorado a corto plazo (por ejemplo, retiros adicionales de pensiones), lo que erosionaría la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.", analizaron.

A criterio de Fitch, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se encontraban en un prolongado estancamiento antes de la salida de Boluarte, lo que amplió los desafíos de gobernabilidad. En ese sentido, observan oportunidad de corregir esta situación de cara al próximo proceso electoral que se desarrollará en abril del 2026.

"El retorno al bicameralismo en las próximas elecciones, con un Senado de 60 escaños con mayor poder de veto efectivo y un umbral del 5% para que un partido político tenga escaños en el Congreso, podría reducir moderadamente la fragmentación, pero es improbable que genere un consenso rápido sobre reformas complejas en la próxima legislatura", agregaron.

Finalmente, reiteraron que el incumplimiento de los objetivos fiscales, la dependencia de medidas puntuales de recaudación y la ausencia de una reforma tributaria amplia, aumentan el riesgo de que la deuda del gobierno general (30,8% del PIB a fines de 2024) supere las previsiones de las autoridades.