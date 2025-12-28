HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote
Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      Sismo de magnitud 6,0 sacudió Chimbote      
Economía

Precio del Dólar en Perú HOY, domingo 28 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 28 de diciembre. | Foto: Composición LR
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 28 de diciembre. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY28 de diciembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización del dólar es de S/3,355 la compra y S/3,375 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 28 de diciembre?

BCP

  • Compra: S/3,3280
  • Venta: S/3,3980

Scotiabank

  • Compra: S/3,3333
  • Venta: S/3,4700

BBVA

  • Compra: S/3,3170
  • Venta: S/3,4162

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,3100
  • Venta: S/3,4200

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

TE RECOMENDAMOS

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

composición LR

composición LR

Notas relacionadas
Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 27 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 27 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

LEER MÁS
Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 26 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 26 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 25 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 25 de diciembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

LEER MÁS
Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

LEER MÁS
Congreso: proponen aumentar pago adicional por trabajo nocturno y recargos claros en horas extras

Congreso: proponen aumentar pago adicional por trabajo nocturno y recargos claros en horas extras

LEER MÁS
Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

Indecopi ordena a Oechsle retirar cláusula que limitaba a clientes a realizar cambios y devoluciones solo de productos nuevos y sellados

LEER MÁS
Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

Cronograma de pagos para trabajadores públicos en enero 2026: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Economía

Últimos días del retiro AFP 2025: afiliados aún pueden solicitar hasta S/21.400 en la etapa libre del proceso

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 26 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025