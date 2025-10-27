La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró sus proyecciones de crecimiento para la región y estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará 2,4% en el 2025, lo que significa una mejora de dos décimas respecto a los datos de agosto. En la misma línea, Cepal pronosticó que la economía peruana cerrará el año con una tasa de 3,2%.

A través de un comunicado de prensa, el organismo de las Naciones Unidas explicó que este ajuste al alza en AL refleja un entorno menos adverso que el de abril, pero mantiene los problemas de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región continúa expandiéndose a un ritmo reducido.

"Advertimos que el panorama internacional continúa dominado por riesgos a la baja, entre los que se destacan la posibilidad de correcciones abruptas en los mercados financieros internacionales, presiones sobre la sostenibilidad fiscal en economías avanzadas, y posibles disrupciones comerciales adicionales, tensiones que podrían afectar la credibilidad de las políticas monetarias en los principales bancos centrales del mundo y los niveles de tasas de interés", indicaron.

Cepal: región crece a ritmos diferenciados

En América del Sur, Cepal estima un crecimiento del 2,9% cifra superior a la prevista en agosto (2,7%). Dicho impulso se debe al incremento del intercambio comercial entre los países de la subregión con China, y al repunte de los precios de metales preciosos, así como de otros productos de los sectores extractivos.

Los países de Venezuela, Paraguay y Argentina liderarán el crecimiento económico este año en Sudamérica con tasas del 6%, 4,5% y 4,3%, respectivamente. En el medio del ranking se encuentran Perú (3,2%), Ecuador (3%), Chile (2,6%), Brasil (2,5%), Colombia (2,5%) y Uruguay (2,3%).

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, Guyana tendría el mejor desempeño con un 12,1%, seguido de Panamá (4,1%), Costa Rica (3,8%), Guatemala (3,7%), Honduras (3,7%) y República Dominicana (3,4%). Es preciso mencionar que, la proyección del PBI para América Central no varía en función a lo anunciado en agosto y se mantendría en 2,6%.

"Por su parte, el PBI de México crecería un 0,6%, una revisión al alza de 0,3 puntos porcentuales respecto a la estimación presentada en el Estudio Económico, reflejando un resultado más favorable en materia de comercio internacional y un desempeño mejor al anticipado por parte de la economía de los Estados Unidos", agregaron desde Cepal.

Economía peruana cerrará el 2025 en 3,2%

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el PBI en nuestro país creció 3,18% en agosto frente a similar mes del año anterior. Si bien la economía nacional lleva 17 meses en ascenso, el resultado reflejó una desaceleración en comparación con julio (3,41%) y junio (4,52%).

El desempeño positivo de casi todos los sectores productivos contrastó con el retroceso del sector pequero, que anotó una contracción del 11%. Por su parte, minería e hidrocarburos registró una tasa del 1,78%, manufactura alcanzó un 0,06%, mientras que el sector electricidad, gas y agua anotó un 0,95% En líneas generales, el informe muestra que el crecimiento de la economía se sostiene más por consumo y factores coyunturales, que por productividad sostenida o inversión.

Para este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que el PBI cierre el 2025 en un 3,5%. No obstante, las previsiones del Banco Mundial (3%), el Fondo Monetario Internacional (2,9%), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2,8%) son más conservadores en sus pronósticos.

Proyecciones hacia el próximo año

Para el 2026, la Cepal no modifica su proyección regional, manteniéndola en un 2,3%. De concretarse esta estimación, América Latina y el Caribe experimentaría cuatro años de crecimiento a tasas cercanas al 2,3%, lo que resultaría en un promedio de crecimiento del PIB de 1,6% para el período 2017 – 2026.

Por subregión, se anticipan niveles de crecimiento de 2,4% para América del Sur, 3,2% para América Central, 1,3% para México y 8,2% para el Caribe (1,7% si se excluye Guyana). En el caso peruano, se eleva en una décima la previsión de agosto, que ahora pasa de un 2,9% a un 3%, aunque estará sujeta a factores internos, así como a las tensiones comerciales, presiones a la sostenibilidad fiscal y posibles correcciones abruptas en los mercados.

"Frente a este escenario, la Cepal insta a los países de la región a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer sus instituciones fiscales y monetarias, e impulsar políticas de desarrollo productivo orientadas a elevar la productividad, diversificar las exportaciones, potenciando el comercio intra-regional y fomentar la inversión sostenible. Asimismo, reitera que la cooperación internacional y el multilateralismo son esenciales para sostener la recuperación y mitigar los efectos de la fragmentación geoeconómica", sentenciaron.