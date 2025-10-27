HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Economía

Cepal ajusta al alza su proyección de crecimiento del PBI: cerraría en 3,2% este 2025 y 3% en 2026

Si bien existe un entorno internacional menos adverso que el de abril, la entidad advierte que América Latina y el Caribe sigue mostrando una baja capacidad para crecer. En el caso del Perú, su previsión del PBI es superior al promedio regional.

En agosto, la economía peruana creció 3,18% respecto al mismo mes del año anterior. Foto: composición LR/Cepal/Andina
En agosto, la economía peruana creció 3,18% respecto al mismo mes del año anterior. Foto: composición LR/Cepal/Andina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró sus proyecciones de crecimiento para la región y estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) aumentará 2,4% en el 2025, lo que significa una mejora de dos décimas respecto a los datos de agosto. En la misma línea, Cepal pronosticó que la economía peruana cerrará el año con una tasa de 3,2%.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un comunicado de prensa, el organismo de las Naciones Unidas explicó que este ajuste al alza en AL refleja un entorno menos adverso que el de abril, pero mantiene los problemas de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región continúa expandiéndose a un ritmo reducido.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Advertimos que el panorama internacional continúa dominado por riesgos a la baja, entre los que se destacan la posibilidad de correcciones abruptas en los mercados financieros internacionales, presiones sobre la sostenibilidad fiscal en economías avanzadas, y posibles disrupciones comerciales adicionales, tensiones que podrían afectar la credibilidad de las políticas monetarias en los principales bancos centrales del mundo y los niveles de tasas de interés", indicaron.

PUEDES VER: Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

lr.pe

Cepal: región crece a ritmos diferenciados

En América del Sur, Cepal estima un crecimiento del 2,9% cifra superior a la prevista en agosto (2,7%). Dicho impulso se debe al incremento del intercambio comercial entre los países de la subregión con China, y al repunte de los precios de metales preciosos, así como de otros productos de los sectores extractivos.

Los países de Venezuela, Paraguay y Argentina liderarán el crecimiento económico este año en Sudamérica con tasas del 6%, 4,5% y 4,3%, respectivamente. En el medio del ranking se encuentran Perú (3,2%), Ecuador (3%), Chile (2,6%), Brasil (2,5%), Colombia (2,5%) y Uruguay (2,3%).

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, Guyana tendría el mejor desempeño con un 12,1%, seguido de Panamá (4,1%), Costa Rica (3,8%), Guatemala (3,7%), Honduras (3,7%) y República Dominicana (3,4%). Es preciso mencionar que, la proyección del PBI para América Central no varía en función a lo anunciado en agosto y se mantendría en 2,6%.

"Por su parte, el PBI de México crecería un 0,6%, una revisión al alza de 0,3 puntos porcentuales respecto a la estimación presentada en el Estudio Económico, reflejando un resultado más favorable en materia de comercio internacional y un desempeño mejor al anticipado por parte de la economía de los Estados Unidos", agregaron desde Cepal.

PUEDES VER: Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

lr.pe

Economía peruana cerrará el 2025 en 3,2%

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el PBI en nuestro país creció 3,18% en agosto frente a similar mes del año anterior. Si bien la economía nacional lleva 17 meses en ascenso, el resultado reflejó una desaceleración en comparación con julio (3,41%) y junio (4,52%).

El desempeño positivo de casi todos los sectores productivos contrastó con el retroceso del sector pequero, que anotó una contracción del 11%. Por su parte, minería e hidrocarburos registró una tasa del 1,78%, manufactura alcanzó un 0,06%, mientras que el sector electricidad, gas y agua anotó un 0,95% En líneas generales, el informe muestra que el crecimiento de la economía se sostiene más por consumo y factores coyunturales, que por productividad sostenida o inversión.

Para este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera que el PBI cierre el 2025 en un 3,5%. No obstante, las previsiones del Banco Mundial (3%), el Fondo Monetario Internacional (2,9%), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2,8%) son más conservadores en sus pronósticos.

PUEDES VER: Todo sobre el retiro AFP 2025: revisa AQUÍ el cronograma y paso a paso para acceder a las 4 UIT

lr.pe

Proyecciones hacia el próximo año

Para el 2026, la Cepal no modifica su proyección regional, manteniéndola en un 2,3%. De concretarse esta estimación, América Latina y el Caribe experimentaría cuatro años de crecimiento a tasas cercanas al 2,3%, lo que resultaría en un promedio de crecimiento del PIB de 1,6% para el período 2017 – 2026.

Por subregión, se anticipan niveles de crecimiento de 2,4% para América del Sur, 3,2% para América Central, 1,3% para México y 8,2% para el Caribe (1,7% si se excluye Guyana). En el caso peruano, se eleva en una décima la previsión de agosto, que ahora pasa de un 2,9% a un 3%, aunque estará sujeta a factores internos, así como a las tensiones comerciales, presiones a la sostenibilidad fiscal y posibles correcciones abruptas en los mercados.

"Frente a este escenario, la Cepal insta a los países de la región a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer sus instituciones fiscales y monetarias, e impulsar políticas de desarrollo productivo orientadas a elevar la productividad, diversificar las exportaciones, potenciando el comercio intra-regional y fomentar la inversión sostenible. Asimismo, reitera que la cooperación internacional y el multilateralismo son esenciales para sostener la recuperación y mitigar los efectos de la fragmentación geoeconómica", sentenciaron.

Notas relacionadas
Cepal destaca avances del Perú hacia una gestión pública más eficiente y anticipatoria

Cepal destaca avances del Perú hacia una gestión pública más eficiente y anticipatoria

LEER MÁS
Crecimiento de la economía peruana será de 3,1% este año y 2,9% en 2026, según CEPAL

Crecimiento de la economía peruana será de 3,1% este año y 2,9% en 2026, según CEPAL

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría el peor crecimiento económico en 2025, según último informe de Cepal

El país de América Latina que tendría el peor crecimiento económico en 2025, según último informe de Cepal

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 27 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 27 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal: “La primera corrección pasa por dejar de aprobar exoneraciones y beneficios tributarios que generan privilegios"

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal: “La primera corrección pasa por dejar de aprobar exoneraciones y beneficios tributarios que generan privilegios"

LEER MÁS
Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025