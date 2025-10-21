HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Avasallante. En el actual quinquenio, el Congreso ha desplegado una maquinaria de leyes perniciosas para el fisco con la benevolencia del Poder Ejecutivo, alertó el Consejo Fiscal.

El Consejo Fiscal, órgano autónomo que vela por el sostenimiento de las finanzas públicas del país, advirtió que el Congreso actual (del 2021 al 2026) ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal, una cifra que triplica el promedio de lo aprobado en periodos anteriores (2006-2021: 68 leyes).

De ese número, en lo que va del quinquenio, 101 leyes son consideradas normas adversas, toda vez que representan un costo al erario nacional de S/35.795 millones. "Es una escala imposible de manejar en presupuesto. Es inédito", disparó Alonso Segura, presidente de la entidad en una inusual conferencia de prensa.

lr.pe

En esta aversión al tesoro público hay responsabilidades compartidas entre Congreso y Ejecutivo, afirma el también exministro de Economía, debido a que el Gobierno, sobre todo en el régimen de Dina Boluarte, "ha dejado de utilizar todos los dispositivos que tiene a su disposicion" para impedir que proyectos no recomendables técnicamente se conviertan en ley.

larepublica.pe

En detalle, el (Poder) Ejecutivo ha dejado de observar más de la mitad de las normas aprobadas. El 56% de las 230 leyes no las ha observado. "Son leyes que tienen impacto fiscal enorme", agregó Segura.

Además, el Ejecutivo no ha hecho uso del Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la mayoría de estas normas, pese a su elevado impacto económico. De las 181 leyes que implican gasto público, solo tres fueron derivadas al TC, lo que revela una limitada acción de control y fiscalización frente a medidas que ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país.

