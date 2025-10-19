HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
EN VIVO

🔴 Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentan

Economía

Déficit fiscal se mantiene en 2,4% del PBI y el Gobierno se aleja de la meta para el cierre del 2025

El desbalance de las cuentas públicas sigue por encima del límite fijado por la regla fiscal (2,2% del PBI para este año). La nueva ministra de Economía, Denisse Miralles, deberá reducir el déficit antes de fin de año para evitar un tercer incumplimiento consecutivo.

MEF podría incumplir regla fiscal por tercer año continuo.
MEF podría incumplir regla fiscal por tercer año continuo.

El déficit fiscal del Perú —la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda— se mantuvo en 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) al cierre de setiembre de 2025, según datos preliminares del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esto significa que el Gobierno continúa gastando más de lo que ingresa y aún no logra reducir el desbalance al 2,2% del PBI, límite fijado por la regla fiscal para este 2025.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De no cumplir con ese objetivo, el Perú acumularía tres años consecutivos sin respetar la regla fiscal, la cual busca garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y evitar un endeudamiento excesivo. En 2026, además, el tope se reducirá aún más, a 1,8% del PBI, lo que implica un reto para la nueva ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien asumió recientemente el cargo en el régimen de José Jerí.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Sueldo público creció 66% en la última década y supera al privado en 27%

lr.pe

Durante setiembre, el sector público no financiero (que incluye al Gobierno Central, los gobiernos regionales y las municipalidades) registró un déficit mensual de S/3.510 millones, superior al del mismo mes del año anterior. Esto se debió principalmente a una caída de 3,7% en los ingresos corrientes, los recursos regulares que el Estado recibe por impuestos, regalías o utilidades de empresas públicas.

larepublica.pe

Entre los factores que explican esta baja está la ausencia de la transferencia de utilidades de Fonafe (el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), que el año pasado aportó S/1.308 millones al Tesoro Público. También influyeron los menores ingresos por regalías mineras, petroleras y gasíferas, afectados por una menor actividad extractiva.

PUEDES VER: Retiro de AFP 2025: liberación de fondos previsionales incrementaría el PBI en hasta 0,5%

lr.pe

Pese a ello, los ingresos tributarios tuvieron un mejor desempeño, impulsados por un aumento en la recaudación del Impuesto a la Renta de empresas nacionales, el IGV interno (aplicado a las ventas locales), así como mayores ingresos por multas y detracciones administradas por la Sunat.

Por el lado del gasto, el gasto no financiero del Gobierno —que comprende la inversión pública y los gastos operativos sin contar el pago de deuda— se redujo 13,6% respecto a 2024. Esta caída responde a que en setiembre del año pasado el Estado realizó una capitalización de Petroperú (una inyección de recursos públicos), operación que no se repitió este año. Sin embargo, parte de esa reducción se compensó con el pago de garantías del Estado vinculadas a préstamos del Banco de la Nación a Petroperú.

En cambio, el gasto corriente, que incluye salarios, bienes y servicios, aumentó en todos sus componentes. También creció la inversión pública, sobre todo en los gobiernos subnacionales, debido a una mayor ejecución de proyectos de infraestructura.

Entre enero y setiembre, el déficit acumulado del año llegó a S/10.451 millones, por debajo de los S/20.896 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Este avance se debe a un incremento de 12,4% en los ingresos del Estado, aunque el gasto no financiero también creció 4,6%, y los pagos por deuda pública subieron 7,1%.

Si bien las finanzas públicas muestran una mejora gradual respecto al año pasado debido al incremento de la recaudación, el objetivo fiscal de 2025 (2,2% del PBI) aún luce difícil de alcanzar. La tarea para la nueva MEF será reducir el déficit, incluso pensando en que se cumpla con la meta más estricta de 1,8% del PBI en 2026.

Notas relacionadas
Vladimir Cuno juró como ministro de Desarrollo Agrario y Riego: conoce su hoja de vida y antecedentes

Vladimir Cuno juró como ministro de Desarrollo Agrario y Riego: conoce su hoja de vida y antecedentes

LEER MÁS
Scotiabank recorta su proyección de crecimiento de la economía peruana: cerraría el 2025 en 3,1%

Scotiabank recorta su proyección de crecimiento de la economía peruana: cerraría el 2025 en 3,1%

LEER MÁS
Economía peruana se desacelera en julio y alcanza un 3,41%: los sectores que crecieron a un menor ritmo

Economía peruana se desacelera en julio y alcanza un 3,41%: los sectores que crecieron a un menor ritmo

LEER MÁS
¿Qué hace Indecopi con el dinero que cobra de las multas a empresas peruanas?

¿Qué hace Indecopi con el dinero que cobra de las multas a empresas peruanas?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto

Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 19 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

¿Qué otro día sale el Señor de los Milagros? Conoce las fechas y rutas de sus próximos recorridos

Tercer recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO: a qué hora empieza, desvíos y por qué calles pasará

Economía

Precio del dólar hoy, domingo 19 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

¿Qué hace Indecopi con el dinero que cobra de las multas a empresas peruanas?

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Ruth Luque denuncia que cuatro manifestantes del 15 de octubre continúan detenidos

Marcha Generación Z EN VIVO: ¿qué se sabe de la protesta de hoy tras el asesinato de Eduardo Ruiz por parte de la PNP?

Policía vuelve a la escena del crimen de Eduardo Ruiz: reconstruyen últimos momentos de vida de joven manifestante

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025