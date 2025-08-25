Fitch no anticipa un apoyo sustancial del gobierno nacional a la estructura de capital de Petroperú en el corto plazo. Foto: composición LR/Petroperú/Fitch

Fitch no anticipa un apoyo sustancial del gobierno nacional a la estructura de capital de Petroperú en el corto plazo. Foto: composición LR/Petroperú/Fitch

A través un Hecho de Importancia, Petroperú informó a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que la agencia internacional Fitch Ratings mantuvo su calificación de 'CCC+' como emisor de deuda de largo plazo en moneda local y extranjera. Es decir, continúa en una posición financiera de riesgo sustancial desde mayo del año pasado.

La decisión de la calificadora se sustenta en diversos factores como una estructura de capital insostenible y una crisis de liquidez de la petrolera estatal, ya que el efectivo proyectado para este año no será suficiente para cubrir el pago de su deuda. No obstante, Fitch proyecta dos escenarios: el de una mejora, si es que el gobierno realiza una inyección de capital que revalore su perfil crediticio, capitalice sus préstamos o garantice una porción mayor de su deuda para renovar las métricas de apalancamiento.

El segundo factor que podría conducir a una acción de calificación negativa es el inicio de un proceso de incumplimiento que podría tener consecuencias financieras y negativas a nivel nacional. Mientras tanto, al encontrarse sin apoyo gubernamental, "es probable que se produzca algún tipo de incumplimiento debido a restricciones de liquidez, lo que justica su clasificación", sostienen.

En el corto plazo, la calificadora no anticipa este tipo de respaldos a la estructura de capital de Petroperú. Y es que, si bien el gobierno otorgó medidas de sostenibilidad financiera entre el 2022 y 2025 para cubrir las necesidades inmediatas, lo cierto es que estas disposiciones no abordaron el problema del alto endeudamiento. Por lo pronto, Petroperú está negociando una línea de US$200 millones y otra de US$500 millones con bancos internacionales para revertir la falta de liquidez.

La calificación ‘CCC+’ de Petroperú refleja el resultado de la aplicación de los criterios de Fitch Ratings respecto a su metodología para entidades relacionadas con el gobierno, lo que derivó en un Puntaje de Vinculación General (OLS) de 15 puntos. En ese sentido, la agencia advierte que los flujos de caja proyectados para este año son insuficientes para hacer frente a los vencimiento de la deuda, por lo que, la petrolera se ve obligada a depender en gran medida de fuentes de financiamiento externas.

"La compañía está experimentando una tasa mensual de consumo de efectivo de aproximadamente US$200 millones, lo que refleja la dificultad para evacuar la producción. Esto genera un déficit de efectivo anticipado de US$490 millones, lo que evidencia una tensión de liquidez que podría resultar en un evento similar a un incumplimiento", agregan.

Sin un apoyo gubernamental significativo, la agencia internacional estima que al cierre del 2025, Petroperú alcance un EBITDA de US$56 millones y una deuda total que superará los US$5.600 millones. Prevén que la deuda estructural promedie cerca de US$5.700 millones en los venideros dos años, excluyendo la deuda de proveedores.

Apoyo financiero del gobierno

En más de una oportunidad, el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez ha descartado que, desde su gestión se vuelva a solicitar un apoyo financiero al gobierno, pese a que aún reportan cifras en rojo durante el primer semestre. No obstante, en RPP sostuvo que vienen evaluando diversas opciones de reperfilamiento de deudas acumuladas desde hace varios años atrás.

Al cierre de junio, Petroperú reportó US$12,5 millones en efectivo, lo que evidencia un retroceso frente a los US$120,8 millones registrados en diciembre del año pasado. Para enfrentar esta situación de déficit financiero, la petrolera ha utilizado US$2.500 millones de líneas de crédito revolventes que otorgó el gobierno de Dina Boluarte. Dicho monto incluyó los US$1.800 millones provistos por el MEF en el 2023 y que fue prorrogado en 2024 por un año extra.

Como lo señalamos anteriormente, Petroperú mantiene negociaciones con bancos internacionales para conseguir un préstamo de US$200 millones y otro de US$500. Hasta el momento, el historial de asistencia del gobierno solo "ha abordado las necesidades inmediatas para la continuidad de las operaciones de la empresa, pero no la mejora a largo plazo de su estructura de capital", informan desde Fitch.

Refinería de Talara

Si bien desde Petroperú han aclarado en diversas comunicaciones que todas las unidades operativas de la Refinería de Talara están operativas, lo cierto es que su puesta en marcha no ha estado exenta de "problemas operativos y ambientales, que agravaron su situación de liquidez, en un momento en que se anticipaba y necesitaba generar efectivo".

Esta afirmación recogida por Fitch se complementa además con las dificultades que ha afrontado la petrolera por el cierre de puertos, las alternativas ineficientes para el transporte terrestre y la consiguiente necesidad de compras de combustibles a corto plazo para cumplir los compromisos comerciales en Lima y Mollendo, lo que ha provocado la grave erosión del EBITDA y la presión de caja que aqueja actualmente.

"Los desafíos operativos relacionados con las operaciones de la Refinería de Talara y las demandas de efectivo para su puesta en marcha y paradas han generado necesidades financieras adicionales que la compañía deberá cubrir con fuentes externas durante el horizonte de calificación", sentenciaron.