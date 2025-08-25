HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
EN VIVO

Juan José Santiváñez retorna como ministro de Justicia | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Economía

Petroperú: Fitch Ratings mantiene su calificación crediticia por falta de liquidez y respaldo estructural

Agencia internacional decidió reafirmar la calificación de Petroperú en CCC+, ya que enfrenta una grave crisis de liquidez. Proyectan un escenario de mejora, si el gobierno realiza una inyección de capital. En caso contrario, un eventual incumplimiento podría tener consecuencias negativas.

Fitch no anticipa un apoyo sustancial del gobierno nacional a la estructura de capital de Petroperú en el corto plazo. Foto: composición LR/Petroperú/Fitch
Fitch no anticipa un apoyo sustancial del gobierno nacional a la estructura de capital de Petroperú en el corto plazo. Foto: composición LR/Petroperú/Fitch

A través un Hecho de Importancia, Petroperú informó a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) que la agencia internacional Fitch Ratings mantuvo su calificación de 'CCC+' como emisor de deuda de largo plazo en moneda local y extranjera. Es decir, continúa en una posición financiera de riesgo sustancial desde mayo del año pasado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión de la calificadora se sustenta en diversos factores como una estructura de capital insostenible y una crisis de liquidez de la petrolera estatal, ya que el efectivo proyectado para este año no será suficiente para cubrir el pago de su deuda. No obstante, Fitch proyecta dos escenarios: el de una mejora, si es que el gobierno realiza una inyección de capital que revalore su perfil crediticio, capitalice sus préstamos o garantice una porción mayor de su deuda para renovar las métricas de apalancamiento.

PUEDES VER: Refinería de Talara sin auditor: Petroperú anuncia nueva búsqueda para análisis forense

lr.pe

El segundo factor que podría conducir a una acción de calificación negativa es el inicio de un proceso de incumplimiento que podría tener consecuencias financieras y negativas a nivel nacional. Mientras tanto, al encontrarse sin apoyo gubernamental, "es probable que se produzca algún tipo de incumplimiento debido a restricciones de liquidez, lo que justica su clasificación", sostienen.

En el corto plazo, la calificadora no anticipa este tipo de respaldos a la estructura de capital de Petroperú. Y es que, si bien el gobierno otorgó medidas de sostenibilidad financiera entre el 2022 y 2025 para cubrir las necesidades inmediatas, lo cierto es que estas disposiciones no abordaron el problema del alto endeudamiento. Por lo pronto, Petroperú está negociando una línea de US$200 millones y otra de US$500 millones con bancos internacionales para revertir la falta de liquidez.

PUEDES VER: Empresa petrolera Chevron ingresa al Perú para explorar tres lotes petroleros en costa norte

lr.pe

Fitch mantiene calificación de Petroperú

La calificación ‘CCC+’ de Petroperú refleja el resultado de la aplicación de los criterios de Fitch Ratings respecto a su metodología para entidades relacionadas con el gobierno, lo que derivó en un Puntaje de Vinculación General (OLS) de 15 puntos. En ese sentido, la agencia advierte que los flujos de caja proyectados para este año son insuficientes para hacer frente a los vencimiento de la deuda, por lo que, la petrolera se ve obligada a depender en gran medida de fuentes de financiamiento externas.

"La compañía está experimentando una tasa mensual de consumo de efectivo de aproximadamente US$200 millones, lo que refleja la dificultad para evacuar la producción. Esto genera un déficit de efectivo anticipado de US$490 millones, lo que evidencia una tensión de liquidez que podría resultar en un evento similar a un incumplimiento", agregan.

Sin un apoyo gubernamental significativo, la agencia internacional estima que al cierre del 2025, Petroperú alcance un EBITDA de US$56 millones y una deuda total que superará los US$5.600 millones. Prevén que la deuda estructural promedie cerca de US$5.700 millones en los venideros dos años, excluyendo la deuda de proveedores.

PUEDES VER: Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

lr.pe

Apoyo financiero del gobierno

En más de una oportunidad, el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez ha descartado que, desde su gestión se vuelva a solicitar un apoyo financiero al gobierno, pese a que aún reportan cifras en rojo durante el primer semestre. No obstante, en RPP sostuvo que vienen evaluando diversas opciones de reperfilamiento de deudas acumuladas desde hace varios años atrás.

Al cierre de junio, Petroperú reportó US$12,5 millones en efectivo, lo que evidencia un retroceso frente a los US$120,8 millones registrados en diciembre del año pasado. Para enfrentar esta situación de déficit financiero, la petrolera ha utilizado US$2.500 millones de líneas de crédito revolventes que otorgó el gobierno de Dina Boluarte. Dicho monto incluyó los US$1.800 millones provistos por el MEF en el 2023 y que fue prorrogado en 2024 por un año extra.

Como lo señalamos anteriormente, Petroperú mantiene negociaciones con bancos internacionales para conseguir un préstamo de US$200 millones y otro de US$500. Hasta el momento, el historial de asistencia del gobierno solo "ha abordado las necesidades inmediatas para la continuidad de las operaciones de la empresa, pero no la mejora a largo plazo de su estructura de capital", informan desde Fitch.

PUEDES VER: Petroperú estima obtener una utilidad neta de US$103 millones e incrementar cuota de mercado en 2026

lr.pe

Refinería de Talara

Si bien desde Petroperú han aclarado en diversas comunicaciones que todas las unidades operativas de la Refinería de Talara están operativas, lo cierto es que su puesta en marcha no ha estado exenta de "problemas operativos y ambientales, que agravaron su situación de liquidez, en un momento en que se anticipaba y necesitaba generar efectivo".

Esta afirmación recogida por Fitch se complementa además con las dificultades que ha afrontado la petrolera por el cierre de puertos, las alternativas ineficientes para el transporte terrestre y la consiguiente necesidad de compras de combustibles a corto plazo para cumplir los compromisos comerciales en Lima y Mollendo, lo que ha provocado la grave erosión del EBITDA y la presión de caja que aqueja actualmente.

"Los desafíos operativos relacionados con las operaciones de la Refinería de Talara y las demandas de efectivo para su puesta en marcha y paradas han generado necesidades financieras adicionales que la compañía deberá cubrir con fuentes externas durante el horizonte de calificación", sentenciaron.

Notas relacionadas
Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

Talara: Perupetro convoca a inversionistas para seleccionar nuevo operador del Lote Z-69

LEER MÁS
Refinería de Talara sin auditor: Petroperú anuncia nueva búsqueda para análisis forense

Refinería de Talara sin auditor: Petroperú anuncia nueva búsqueda para análisis forense

LEER MÁS
Petroperú exportó a Ecuador más de 137.000 barriles de combustible desde la refinería de Talara

Petroperú exportó a Ecuador más de 137.000 barriles de combustible desde la refinería de Talara

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Retiro AFP: Integra ve difícil que el Congreso apruebe nuevo acceso a fondos, pese a los más de 20 proyectos de ley

Retiro AFP: Integra ve difícil que el Congreso apruebe nuevo acceso a fondos, pese a los más de 20 proyectos de ley

LEER MÁS
Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

Palta peruana bajo lupa en la Unión Europea y Chile: detectan alto niveles de cadmio en exportaciones del "oro verde"

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS
CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 y 6 aciertos en las carreras

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Economía

Retiro AFP: Integra ve difícil que el Congreso apruebe nuevo acceso a fondos, pese a los más de 20 proyectos de ley

Exportaciones mineras crecieron 17% entre enero a junio al sumar US$26.062 millones

Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota