Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

La congresista Ariana Maybee Orué Medina, miembro del Grupo Parlamentario Podemos Perú, presentó el 27 de octubre la iniciativa legislativa siguiente: Ley que autoriza el retiro extraordinario de hasta cuatro UIT de los fondos aportados a la Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP).

De acuerdo con el documento, la ley faculta de manera extraordinaria el retiro siempre y cuando los aportantes no hayan accedido hasta la fecha a pensión, que no se hayan trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ni se haya accedido al Bono de Reconocimiento.

"El objeto es que los ciudadanos que opten por el mencionado retiro, puedan destinar esos recursos tanto para el pago de deudas, adquisición de una propiedad, tratamientos de salud personal o de familiares directos, así como para poder obtener mayor rentabilidad en alguna entidad bancaria".

Cronograma retiro de hasta 4 UIT de la ONP

El artículo 3 establece que los afiliados a la ONP podrán retirar, de manera extraordinaria y voluntaria, hasta cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los aportes acumulados registrados a su nombre.

El cronograma de pagos sería el siguiente:

Primer depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud.

Hasta 1 UIT dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la solicitud. Segundo depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al primer depósito.

Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al primer depósito. Tercer depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al segundo depósito.

Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al segundo depósito. Cuarto depósito: Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al tercer depósito.

Hasta 1 UIT dentro de los 30 días siguientes al tercer depósito. Si el monto total es menor a 1 UIT, el retiro se efectuará en un solo depósito.

ONP: retiro de 4 UIT impulsado por Podemos Perú

El proyecto legislativo N° 12648/2025-CR tiene como autora principal a Ariana Maybee Orué Medina, acompañada por los coautores José León Luna Gálvez, Luis Raúl Picón Quedo, Francis Jhasmina Paredes Castro, Yorel Kira Alcarraz Agüero, Juan Bartolomé Burgos Oliveros y Guido Bellido Ugarte.

La iniciativa pertenece al Grupo Parlamentario Podemos Perú y actualmente se encuentra en evaluación en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Cabe recordar que, en el Perú, un proyecto de ley es como presentar una propuesta cuya viabilidad debe ser evaluada. Usualmente, estas se juntan con otros proyectos de ley para hacer presión y el dictamen pase a otra evaluación o se apruebe por insistencia sin considerar el costo fiscal para el país, como las últimas 100 leyes aprobadas por el Congreso del Perú.

Las 10 leyes con mayor costo fiscal y/o impacto en los ingresos

¿Se puede retirar UIT de la ONP?

En el 2020, el Congreso aprobó una ley para retirar 1 UIT de la ONP, pero el Tribunal Constitucional la anuló por ser inconstitucional.

Este año, la Comisión de Trabajo del Congreso volvió a debatir el tema y aprobó una nueva propuesta para que los adultos mayores con menos de 10 años de aportes y con enfermedades graves o terminales puedan retirar hasta 1 UIT. Sin embargo, aún no se ha votado en el Pleno, por lo que no está vigente.

Anteriormente los especialistas han explicado que la ONP no tiene un fondo de ahorros individual, ya que funciona con el sistema de reparto: el dinero que aportan los trabajadores se usa cada mes para pagar las pensiones actuales. Por eso, si se aprueba algún retiro, el dinero saldría del Tesoro Público y no de la ONP.

Iniciativas legislativas cuestan un Perú

La semana pasada, este diario cubrió la advertencia de una metástasis fiscal realizada por el mismo Consejo Fiscal. Y es que en el último período, se han aprobado 229 leyes, más del triple de lo usual, y donde 101 de ellas aprobadas por insistencia le costarían al Perú más de S/35.000 millones anuales. Dinero que no hay.

No solo eso, el Consejo Fiscal también había advertido que habían, hasta el 18 de octubre, 352 iniciativas legislativas que, entre las diez más costosas, suman un total de S/25.000 millones ADICIONALES.

La República investigó los partidos políticos que estaban promoviendo diez de las leyes más costos, y en el informe titulado Una década pagando el sobregiro del Congreso se expone que sus autores principales son: Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú.

"Ya dimos el campanazo de alerta, ahora corresponde observar la reacción de las autoridades públicas involucradas: el Congreso, el Ejecutivo y, eventualmente, el TC", señaló Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, a este diario.

Leer entrevista completa AQUÍ para leer otras advertencias, propuestas, explicaciones y reflexiones.

Lamentablemente, tanto las iniciativas como las ya aprobadas leyes irían en aumento si no se regula AHORA puesto que, como lo demuestran los patrones, son los meses antes de las elecciones cuando por motivos egoístas se apuesta al Perú.