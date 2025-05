Trabajadores en Perú pueden pasarse de la AFP a ONP: conoce los pasos para seguir aportando en el sistema de pensiones este 2025

En 2025, los trabajadores en Perú pueden optar por cambiarse de la AFP a ONP y seguir aportando al sistema de pensiones. Este proceso involucra una serie de trámites administrativos que incluyen la desafiliación de la AFP y la posterior afiliación al ONP, para lo cual se deberá presentar la documentación requerida por ambas entidades.

Cabe señalar que, al cambiarse a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), los fondos acumulados en la AFP no se transfieren de manera directa al sistema de pensiones público. En lugar de esto, el trabajador puede acceder a un Bono de Reconocimiento, que corresponde a los aportes realizados en el sistema privado y que será utilizado para calcular su pensión en el futuro bajo el sistema ONP.

Así puedes pasarte de AFP a ONP en 2025: sigue estos pasos para continuar con los aportes provisionales

Aquellos aportantes a la AFP que quieran pasarse a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), deben seguir estos pasos, a fin de continuar en el sistema pensionario en Perú:

Solicitar la desafiliación de la AFP: el trabajador debe presentar la solicitud de 'Libre Desafiliación Informada' en la AFP en la que está afiliado, este trámite debe realizarse en las oficinas de la AFP o en los puntos habilitados por la SBS. Afiliación a la ONP: una vez desafiliado de la AFP, el trabajador debe completar el proceso de afiliación al Sistema Nacional de Pensiones (ONP), esto implica presentar la documentación requerida por la ONP, como los certificados de aportes. Evaluación y emisión del Bono de Reconocimiento: la ONP calculará y emitirá el Bono de Reconocimiento, basado en los aportes realizados en la AFP. Confirmación de la transferencia de fondos: El trabajador deberá verificar que los fondos acumulados en la AFP no se transfieren directamente a la ONP, pero que el bono otorgado por la ONP se considera para el cálculo de su pensión.

Requisitos para el cambio de AFP a ONP en 2025, ¿cuáles son?

Si aportaste a la AFP y quieres pasarte a la ONP, debes tener en cuenta que, para hacer efectivo el intercambio, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Solicitud de desafiliación en la AFP : el trabajador debe solicitar su desafiliación en la AFP a través de la 'Libre Desafiliación Informada'.

: el trabajador debe solicitar su desafiliación en la AFP a través de la 'Libre Desafiliación Informada'. Documentación necesaria: se debe presentar el DNI y la documentación que acredite los aportes realizados en la AFP , como boletas de pago o declaraciones del empleador.

, como boletas de pago o declaraciones del empleador. Afiliación a la ONP : después de la desafiliación, el trabajador deberá completar el proceso de afiliación en la ONP, presentando la documentación requerida.

: después de la desafiliación, el trabajador deberá completar el proceso de afiliación en la ONP, presentando la documentación requerida. Bono de Reconocimiento: el trabajador debe optar por el Bono de Reconocimiento si cumple con los requisitos establecidos por la ONP.

Si me paso de AFP a ONP, ¿pierdo mis aportes? Esto es lo que debes saber

Si un trabajador decide cambiarse de la AFP al sistema provisional de la ONP, no pierde sus aportes previos. Los fondos acumulados en la AFP no se transfieren automáticamente al ONP, pero el trabajador tiene derecho a un Bono de Reconocimiento. Este bono se calcula en base a los aportes realizados en la AFP y se utiliza para el cálculo de la pensión futura en la ONP.

El Bono de Reconocimiento no se entrega en efectivo, sino que se considera como un reconocimiento de los aportes realizados en el sistema de pensiones privado. Sin embargo, si el trabajador no cumple con los requisitos para obtener este bono, no podrá acceder a los fondos acumulados en la AFP en la que se encontraba antes de optar por realizar el cambio hacia la ONP.

