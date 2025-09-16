Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites
Los afiliados a la ONP en Perú recibirán un aumento en su pensión de jubilación, gracias al Decreto Legislativo N.º 19990, que otorga la Bonificación por Edad Avanzada (BEA).
- Trabajadores independientes en Perú deberán aportar a la ONP o AFP a partir de este año, según nueva ley de pensiones
- Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos
Los afiliados a la ONP en el Perú reciben un aumento en el pago de sus respectivas pensiones de jubilación. Así lo establece el Decreto Legislativo N.º 19990, el cual entrega la Bonificación por edad avanzada (BEA) y aplica para todos los adultos mayores que aportaron a la Oficina de Normalización Previsional.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
En esa línea, se establece que por cada jubilado se hará el incremento del 25% de su pensión habitual. Con la bonificación se busca brindar un apoyo económico para el o la jubilada a nivel nacional.
TE RECOMENDAMOS
Sin Guión | Phillip Butters en LR
PUEDES VER: ¿Cuánto es la pensión más alta de la ONP y cuáles son los requisitos que deben cumplir los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones en 2025?
Jubilados de la ONP tienen aumento en su pensión a partir de esta edad en Perú
La Bonificación por edad avanzada (BEA) se entrega a los jubilados de la ONP que hayan cumplido 80 años, ese es el principal requisito para ser beneficiario del aumento de su respectiva pensión. Este beneficio forma parte del derecho del pensionista que contribuyó a la ONP bajo el Decreto Legislativo N.º. 19990 y se otorga de forma automática.
¿Cuánto de pensión reciben los jubilados de la ONP?
Los jubilados de la ONP en el Perú tienen una pensión mínima fijada en S/600 y la reciben quienes aportaron sus respectivos 20 años. Por otro lado, quienes no pudieron completar los años de aportes también reciben pagos, pero con menor monto.
Por ejemplo, quienes aportaron durante 10 años y menos de 15 años ahora se les abona mensualmente S/300. Además, los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que hicieron aportes de 15 años o menos de 20 años, pasaron a recibir de S/350 a S/400 en su pensión mensual.
¿Cuál es la pensión más alta que entrega la ONP en el Perú?
Los jubilados de la ONP en Perú pueden acceder al pago de la pensión más alta, el monto corresponde a S/893 mensualmente. Para acceder al pago, los jubilados deben tener que cumplir estos requisitos.
- Tener, como mínimo, 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.
- Haber acreditado al menos 20 años de contribuciones a la ONP.