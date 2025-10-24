HOYSuscripcion LR Focus

Economía

ONP ofrece pensión por orfandad a hijos adultos de afiliados y jubilados: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio?

Si un afiliado o jubilado del Sistema Nacional de Pensiones fallece, su hijo mayor de edad podrá cobrar la pensión por orfandad siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ONP.

La Oficina de Normalización Previsional extiende el pago de la pensión por orfandad a hijos adultos.
La Oficina de Normalización Previsional extiende el pago de la pensión por orfandad a hijos adultos. | Foto: composición LR/ONP/IA

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) comunicó que los hijos mayores de 18 años de los afiliados y jubilados accederán a la pensión por orfandad si tienen estudios de nivel básico o superior de forma ininterrumpida. De esta manera, este beneficio económico no se limita a los menores de edad.

El Sistema Nacional de Pensiones ofrece la prórroga de la pensión de orfandad siempre y cuando se acredite la matrícula del estudiante, así como otros documentos. Cabe señalar que el ingreso tendrá un límite y se puede fraccionar en caso de que el trabajador haya tenido varios hijos.

PUEDES VER: Afiliados de la ONP que no cumplieron 20 años de aportes tendrán estos beneficios en su jubilación: ¿cuánto será su pensión?

¿Cómo solicitar la pensión por orfandad de la ONP?

La Oficina de Normalización Previsional solicita que el hijo adulto demuestre el período de estudios con copia simple de la constancia de ingreso, matrícula, reporte de notas o certificado de estudios. Además, se contempla que la modalidad puede ser de primaria, secundaria, instituto técnico o universidad. Cada documento deberá renovarse en cada nuevo ciclo.

Por otro lado, la ONP establece una serie de pasos para que el beneficiario de la pensión por orfandad logre cobrar este ingreso.

  • Solicitar esta pensión con una videollamada puede ingresar a ONP Virtual (clic aquí).
  • Elegir el perfil 'Soy familiar' opción 'Pensión para hija o hijo'.
  • Registrar el tipo y número de documento de identidad del hijo mayor de edad y del familiar fallecido.
  • Al darle clic al botón 'Iniciar videollamada' será orientado por un asesor de la ONP.
  • El horario de atención del servicio de videollamada es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

PUEDES VER: Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

¿Cuánto es el monto de la pensión por orfandad de la ONP?

La pensión de orfandad del Sistema Nacional de Pensiones asciende, como máximo, al 50% del ingreso que recibía o hubiese recibido el titular fallecido. A su vez, este monto se divide entre los hijos que cumplan los requisitos para acceder a este beneficio.

La Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley N° 32123) fijó el aumento del monto de la pensión mínima para familiares a S/400 mensuales. El pago se realiza por semestre, por lo que se debe acreditar que completó los estudios.

