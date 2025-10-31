HOYSuscripcion LR Focus

ONP: Afiliados pueden jubilarse con solo 10 años de aportes en el Sistema Nacional de Pensiones y acceder a los beneficios del sistema en 2025

Podrán acceder a una pensión los afiliados a la ONP que cuenten con 9 o 10 años de aportes, tengan 65 años de edad y hayan cesado en sus labores.

En 2025, la ONP permite jubilarse con 10 años de aportes y acceder a todos los beneficios del SNP
En 2025, la ONP permite jubilarse con 10 años de aportes y acceder a todos los beneficios del SNP

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) podrán acceder a una pensión proporcional con solo 9 o 10 años de aportes, de acuerdo con la normativa vigente. Para acceder a este beneficio, los afiliados deben haber cumplido 65 años de edad y haber cesado en sus labores. Con 10 años de aportes ya es posible obtener una pensión proporcional: entre 10 y 15 años de contribuciones corresponde una pensión de S/300, mientras que quienes acrediten más de 15 y menos de 20 años reciben S/400. Ambos montos de pensión están sujetos al descuento del 4% por EsSalud.​

Asimismo, la ONP recordó que los afiliados que aún no alcanzan los 20 años de aportes pueden acceder al préstamo previsional, un mecanismo que les permite completar los años faltantes y calificar para una pensión regular.

lr.pe

Conoce los requisitos para acceder virtualmente a tu pensión y beneficios del SNP

  • Certificados de trabajo
  • Boletas de pago de remuneraciones
  • Liquidación de tiempo de servicios o beneficios sociales
  • Constancias de aportaciones emitidas por:
  • Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (Orcinea)
  • Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS)
  • EsSalud
  • Cualquier documento público según el artículo 235 del Código Procesal Civil
  • Certificados de Pago Regular (CPR)
  • Certificados de Pago Especial (CPE)

lr.pe

¿Sabías que aportar al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) no solo asegura tu jubilación, sino también protege a tu familia?

El aporte previsional no solo garantiza una pensión de jubilación, sino que también funciona como un seguro de protección ante imprevistos. Si un trabajador sufre un accidente o enfermedad que lo incapacita para continuar laborando, puede solicitar una pensión por discapacidad, sin importar su edad, siempre que haya aportado al menos doce meses en los últimos tres años antes del siniestro. Del mismo modo, en caso de fallecimiento del afiliado, su familia puede acceder a una pensión de sobrevivencia, asegurando la continuidad del sustento económico del hogar.

La ONP recordó que los trabajadores independientes pueden aportar el 13% de su ingreso mensual declarado al Sistema Nacional de Pensiones. Además, si interrumpen sus pagos durante algunos meses, tienen la posibilidad de regularizar sus aportes posteriormente sin perder los años acumulados, asegurando así que esos períodos cuenten para su futura jubilación y los beneficios del sistema.

