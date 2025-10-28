Estos son los pasos que se tiene que tomar en cuenta para presentar tu solicitud y acceder a tus fondos personales. | Foto: composición LR/BBVA/La Razón

Estos son los pasos que se tiene que tomar en cuenta para presentar tu solicitud y acceder a tus fondos personales. | Foto: composición LR/BBVA/La Razón

El retiro de los fondos de la AFP es uno de los procedimientos más recientes que inició el pasado 21 de octubre. Los afiliados que deseen acceder a su fondo de pensiones pueden solicitar hasta 4 UIT, lo que equivale a S/21.400. Por ello, es importante conocer los pasos necesarios para determinar cuánto dinero se puede retirar, dependiendo del monto acumulado en la cuenta individual de cada aportante.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El cronograma oficial para realizar el retiro de hasta 4 UIT. Foto: Asociación de AFP

¿Cómo puedo acceder al desembolso de 4 UIT del retiro AFP?

Los afiliados deberán presentar su solicitud de forma virtual, dentro de un plazo máximo de 90 días calendario, siempre que la fecha corresponda con la establecida en el cronograma oficial para realizar el trámite.

Las personas podrán realizar el primer desembolso 30 días después de haber presentado su solicitud ante la administradora privada de fondo de pensiones (AFP). En esta etapa, se podrá acceder a un abono de hasta 1 UIT, equivalente a S/5.350.

En caso de que el afiliado decida desistir del retiro de fondos de su cuenta individual, podrá solicitarlo por única vez ante la administradora privada de fondos de pensiones, hasta diez días calendario antes del siguiente desembolso.

¿Cómo están distribuidas las fechas de solicitud de retiro de AFP según mi DNI?

De acuerdo con el cronograma oficial de la Asociación de AFP, las y los pensionistas deberán guiarse según el último dígito o letra de su DNI.

TE RECOMENDAMOS ¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Si tu DNI acaba en letra : podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 21 de octubre y el 19 de noviembre. Si tu DNI acaba en 0 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 22 y 23 de octubre, y el 20 de noviembre. Si tu DNI acaba en 1 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 24 y 27 de octubre, y el 21 de noviembre. Si tu DNI acaba en 2 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 28 de y 29 de octubre, y el 24 de noviembre. Si tu DNI acaba en 3 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 30 y 31 de octubre, y el 25 de noviembre. Si tu DNI acaba en 4: podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre.

podrás presentar tu solicitud de retiro el 3, 4 y 26 de noviembre. Si tu DNI acaba en 5 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 5, 6 y 27 de noviembre. Si tu DNI acaba en 6 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 7,10 y 28 de noviembre. Si tu DNI acaba en 7 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 11 y 12 de noviembre, y el 1 de diciembre. Si tu DNI acaba en 8 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 13 y 14 de noviembre y el 2 de diciembre. Si tu DNI acaba en 9 : podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre.

: podrás presentar tu solicitud de retiro el 17 y 18 de noviembre, y el 3 de diciembre. Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

Cabe recordar que el monto a retirar depende de la cantidad acumulada que tengas en tu Cuenta Individual de Capitalización (CIC).