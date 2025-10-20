Cronograma de retiro AFP: así puedes solicitar el dinero de tu fondo durante octubre de 2025, vía Habitat, Prima, Integra y Profuturo
El proceso de retiro de la AFP en Perú comenzará el 21 de octubre con un cronograma organizado por la Asociación de AFP. Los afiliados deben consultar el último dígito de su DNI para realizar su solicitud.
- Afiliados del Sistema Privado de Pensiones podrán aumentar el monto máximo de retiro AFP desde 1 de enero de 2026: ¿por qué motivo sería?
- Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT
El proceso del retiro de la AFP en Perú iniciará este martes 21 de octubre, así lo establece el cronograma emitido por la Asociación de AFP. Por ello, y para mantener un orden, los afiliados deberán consultar el último dígito de su DNI para completar la solicitud de retiro 2025.
Los primeros en llenar sus datos serán aquellos que tengan una letra en su último digito, si no logran realizarlo durante este día podrán tener la oportunidad de hacer nuevamente el 19 de noviembre. Sin embargo, es importante conocer cómo se debe hacer la solicitud para acceder a cobrar al dinero.
¿Cómo realizar la solicitud de retiro AFP 2025 en Perú?
Para iniciar con el proceso de solicitud de retiro AFP, los afiliados deben tener en cuenta tener listo ciertos documentos que serán solicitados al momento de llenar la mencionada misiva. Por ejemplo: DNI, cuenta bancaria personal a nombre del titular, y la contraseña activa de la cuenta de AFP (Habitat, Integra, Profuturo y Prima).
Luego, deberás realizar la solicitud dentro de cada plataforma web de la AFP en que te encuentras afiliado. Para ello, debes tener en cuenta los siguientes enlaces:
Es importante mantener actualizados tus datos dentro de la plataforma virtual de cada cuenta de AFP.
Cronograma oficial de retiro AFP 2025
- Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
- DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
- DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
- DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
- DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
- DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
- DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
- DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
- DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
- DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
- DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
- Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero