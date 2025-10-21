Peruanos ya pueden enviar su solicitud de retiro AFP y podrán cobrar hasta 4 UIT de sus fondos individuales. | Foto: Composición LR/IA.

El retiro AFP inició en Perú y esto permite que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones accedan a su dinero que aportaron en su vida laboral. Para el octavo retiro se ha dispuesto un tope máximo de 4 UIT el cual se irá abonando de acuerdo a las solicitudes registradas.

En esa línea, es importante y clave conocer la fecha en que te toca completar el formulario para el retiro de dinero. Asimismo, la devolución respectiva será de hasta 1 UIT cada 30 días. Por ejemplo, si registras retirar 4 UIT, el pago se irá pagando de manera fraccionada.

Retiro AFP 2025: ¿cuándo se pagará el dinero?

De acuerdo con lo establecido en la norma que regula el retiro AFP 2025, el depósito del dinero se efectuará directamente en la cuenta bancaria del titular que presentó la solicitud. El abono podrá realizarse en un plazo máximo de 30 días calendario tras completar y enviar el pedido, aunque podría llegar antes.

Es importante mencionar que el primer desembolso tendrá un límite de 1 UIT, equivalente en 2025 a S/5.350. En caso el afiliado haya solicitado un monto mayor, el resto será entregado en partes iguales cada 30 días, según el cronograma de pagos establecido. Por ello, quienes hoy 21 de octubre registren su solicitud de retiro AFP, podrán recibir el dinero máximo hasta el 21 de noviembre.

¿Dónde realizar mi solicitud de retiro AFP en 2025?

Los afiliados deberán realizar la solicitud de retiro en la AFP en que está registrada o registrado. Para ello se presentan los siguientes links oficiales.

Retiro AFP: ¿qué se necesita para acceder al dinero de mi fondo?

Para iniciar la solicitud de retiro de fondos AFP, los afiliados deberán contar con algunos datos y documentos indispensables. Entre ellos, tener a la mano su número de DNI, la contraseña activa de su cuenta en la AFP correspondiente y el número de una cuenta bancaria personal, que debe estar a nombre del solicitante y no ser mancomunada.

Además, se requerirá completar información básica como nombre completo, número de teléfono y correo electrónico para validar correctamente el trámite.

