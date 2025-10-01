HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Los afiliados a las AFP podrán retirar sus fondos según el cronograma establecido. Por ello, es importante conocer los documentos requeridos al presentar la solicitud para acceder al dinero.

Peruanos afiliados a las AFP podrán retirar su dinero según el cronograma oficial; para ello, deberán presentar ciertos documentos.
Peruanos afiliados a las AFP podrán retirar su dinero según el cronograma oficial; para ello, deberán presentar ciertos documentos. | Foto: Composición LR/IA.

Los afiliados de las APF en Perú podrán acceder al octavo retiro de sus fondos y muchos deberán seguir el procedimiento que se establece según el cronograma de retiro emitido por la Asociación de AFP. Cada aportante podrá solicitar un máximo de 4 UIT (S/21.400).

En esa línea, es importante tener en cuenta que al momento de enviar las respectivas solicitudes para solicitar el retiro de AFP 2025, los afiliados y afiliadas deben tener a la mano ciertos documentos que serán pedidos en el formulario.

PUEDES VER: Estos son los primeros afiliados que presentarán la solicitud para iniciar el retiro de AFP en 2025, según cronograma oficial

¿Qué documentos presentar en la solicitud de retiro AFP 2025 en octubre?

Como en anteriores retiros, este octavo desembolso de las AFP en Perú permitirá brindar hasta S/21.400 de manera fraccionada. Ante ello, se dispondrá un formulario donde cada afiliado que decida retirar su dinero deberá completarlo. La solicitud pedirá el número de DNI, el número de cuenta bancaria, y otros datos como el nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico.

Esta información es basada en los anteriores retiros, donde cada persona colocaba el monto que deseaba retirar de su respectivo fondo de privado de pensiones. Asimismo, es importante tener en cuenta la fecha en la que deberás llenar y enviar tu solicitud de retiro.

Cronograma de retiro AFP en 2025

Se estableció el cronograma de retiro AFP en 2025, estas son las fechas en la que, según el último dígito de tu DNI, deberás ingresar tu solicitud de desembolso. Si por diversas razonas no lograste completar o enviarla en la fecha que inicialmente se te indicó, podrás volver a hacerlo en los días del mes de noviembre.

  • Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)
  • Registro libre: del 4 de diciembre al 18 de enero

¿Cómo retirar mi AFP en octubre de 2025?

El primer paso para retirar el dinero de tu AFP es verificar cuánto dinero tienes en tu cuenta personal. Luego, deberás constatar en qué fecha te corresponde mandar la solicitud, según el cronograma de la Asociación de AFP.

En esa línea, será esta misma entidad quien emitirá un enlace virtual donde deberás ingresar con tu número de DNI y completar la solicitud para informar a tu respectiva AFP que deseas hacer retiro voluntario (colocando la información que ahí te pidan). Luego, según lo establece la norma, el monto se desembolsará a tu cuenta consignada en la solicitud de retiro dentro de 30 días desde que enviaste la información.

