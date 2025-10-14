HOYSuscripcion LR Focus

Economía

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

La medida busca proteger a los consumidores de usura pero ha excluido a medio millón de personas del sistema formal.

El nuevo tope de tasas de interés será de 113,16%. Foto: composición Andina
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recortó, por primera vez, el tope máximo a las tasas de interés que las entidades financieras pueden aplicar en los créditos. La decisión marca un giro en la política crediticia, pues modifica un parámetro que se mantenía al alza desde hace más de tres años.

Desde que el Congreso aprobó la norma en 2021, el límite para los préstamos en soles subió de 83,4% en mayo de ese año a 115,14%. Pero, desde noviembre, el nuevo techo será de 113,16%, según la tasa promedio de los créditos de consumo registrada en los últimos seis meses.

El ajuste se da en cumplimiento de la ley que “protege de la usura a los consumidores de servicios financieros”, creada durante la pandemia con la promesa de ampliar el acceso al crédito y abaratar el financiamiento para los deudores.

Sin embargo, el efecto parece ir en sentido contrario. Bancos, cajas y financieras advierten que la regulación ha dejado fuera del sistema formal a cerca de medio millón de personas, sobre todo jóvenes, trabajadores con bajos ingresos y peruanos del sector informal.

