Petroperú: Gobierno remueve a Alejandro Narváez de la presidencia de la petrolera estatal

El Gobierno de José Jerí, a través de la Junta General de Accionistas de Petroperú, dispuso el cese de Alejandro Narváez como presidente del Directorio de la petrolera estatal.

Según informó la Junta General de Accionistas de Petroperú, conformada por los nuevos ministros de Energía y Minas (Luis Enrique Bravo de la Cruz) y de Economía y Finanzas (Denisse Miralles), la decisión se basa en "reforzar la gobernanza de la empresa estatal".

En reemplazo de Narváez, asumirá temporalmente la presidencia del Directorio Fidel Augusto Moreno Rodríguez, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente y director no independiente de la compañía.

Su designación, señaló el Minem, permitirá asegurar una gestión "disciplinada, eficiente y responsable" en el uso de los recursos, además de garantizar el normal desarrollo de las operaciones de la empresa.

La Junta indicó que este proceso forma parte de una transición ordenada y responsable, orientada a preservar la estabilidad económica de Petroperú.

"El Gobierno reafirma su compromiso con una gestión responsable de los recursos públicos y con la protección de la estabilidad macroeconómica del país, en beneficio de todas y todos los peruanos", concluye el comunicado oficial.

Durante la gestión de Alejandro Narváez, quien asumió la presidencia de Petroperú el pasado 8 de noviembre de 2024, cargo que ya había ocupado entre 2003 y 2005, la empresa estatal no pudo revertir la crisis financiera de la compañía. Si bien logró reducir parte del endeudamiento de Petroperú, las cifras financieras de la estatal aún permanecen en rojo. Hasta julio, la pérdida ascendió a US$ 299 millones, lo que representa más del 50 % de su capital social.

Su permanencia en el cargo estuvo respaldada por el régimen de Dina Boluarte, pero con su salida y el ingreso de la nueva ministra de Economía Denisse Miralles, quien proviene de ProInversión, el escenario cambia. La principal incertidumbre radica en la orientación que adopte el MEF respecto a Petroperú, ante el riesgo de que se imponga una línea de corte privatizador.

El Estado peruano, quien es único accionista de Petroperú, está representado en la Junta General de Accionistas por cinco miembros designados conforme al Decreto Supremo N.° 014-2018-EM. Esa junta la componen el ministro de Energía y Minas (quien la preside), el ministro de Economía y Finanzas, el viceministro de Hidrocarburos, el viceministro de Hacienda del MEF y el viceministro de Economía del MEF. Cada uno de esos representantes posee una participación del 20 % del capital accionario.