La economía peruana experimentó una ligera desaceleración en julio de este año al anotar una moderada tasa de crecimiento del 3,41%. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé cerrar el 2025 con un 3,5%, esta proyección no estaría considerando una serie de factores que la llevarían a la baja.

Para Scotiabank, la expansión de nuestra actividad productiva solo alcanzaría un 3,1%, es decir, 0,1% menos que en el 2024. De esta forma, la entidad bancaria recortó su estimación para el 2025 que en un principio era de 3,3%. Y es que, existen dos razones que sustentan este leve ajuste considerando los últimos resultados.

"La realidad del crecimiento del PBI es que la economía crece de forma moderada y sostenible, y este crecimiento está siendo impulsado por la inversión privada y la demanda interna. Cabe destacar que la demanda interna ha crecido poco más del 6% durante tres trimestres consecutivos. Por lo tanto, el ajuste modesto en nuestra proyección no refleja un debilitamiento de la economía, sino más bien problemas temporales y un cambio en el motor de crecimiento del sector público al privado", explicaron desde Scotiabank.

Scotiabank reduce proyección de crecimiento del PBI

La entidad bancaria precisó que una de las razones detrás de esta reducción de la previsión económica sería un ajuste dada cifras recientes, ya que el crecimiento del PBI nacional en el segundo trimestre vino por debajo de lo esperado. Apenas alcanzó un 2,8% a nivel interanual, en vez de 3,5%

Lo que ocurrió en el segundo trimestre y que se extendería hasta el tercer trimestre fue el cierre temporal de la mina de hierro Shougang Hierro Perú debido a razones técnicas. Como resultado de esto y otros problemas menores con la producción de cobre, el volumen de exportación cayó un 0,6%.

Al mismo tiempo, nuestro país vivió un notable incremento en las importaciones (12,7% en volumen en el segundo trimestre), lo cual impacta de forma negativa en el cálculo de crecimiento del PBI. Sin embargo, esta alza no es necesariamente desfavorable, ya que reflejó en gran medida un aumento en las importaciones de bienes de capital, lo cual evidencia, a su vez, el crecimiento de la inversión privada, que fue del 9% en el trimestre.

"La segunda razón para nuestro leve ajuste a la baja del PBI es más prospectiva. Con el objetivo de reducir el déficit fiscal para cumplir con la regla fiscal del 2,2 % del PBI para 2025 y del 1,8 % para 2026, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, anunció la intención del gobierno de desacelerar el crecimiento del gasto público en adelante", precisaron.

Pese a registrar dos incumplimientos seguidos, Scotiabank considera alcanzable la regla fiscal de 2,2% hacia el cierre de este año, dado que el déficit se ubicó en 2,4% en agosto, aunque el factor principal que impulsa la mejora de las cuentas fiscales es el crecimiento de los ingresos tributarios, más que un menor incremento del gasto.

PBI crecería 2,9% en el 2026, según Scotiabank

Para el próximo año, Scotiabank revisó al alza sus perspectivas económicas y estima un crecimiento de 2,9% frente al 2,7% proyectado previamente. Dicho ajuste hubiera sido mayor, de no ser por la intención del gobierno de Dina Boluarte de limitar el crecimiento del gasto, que se refleja en el proyecto de Presupuesto Público 2026.

"La desaceleración del gasto público se compensará con un mayor gasto del sector privado. Estimamos un aumento del consumo privado del 2,6% y de la inversión privada del 3,5%. Éstas no son cifras malas, considerando que 2026 es año electoral. Si bien no especulamos sobre cuál será el resultado electoral, sí asumimos que la gestión económica y la turbulencia política bajo el nuevo gobierno será parecida –ni peor ni mejor- que durante la última década", anotaron.

Dicho supuesto se pondrá a prueba con los venideros resultados electorales que se conocerán el próximo año. Según Scotiabank, si sale elegido un gobierno que socava la confianza del sector empresarial, es probable que la inversión privada se vea perjudicada.

En la otra hipótesis, si la población decide tanto por un gobierno que favorece a la empresa privada como por un Congreso sensato, la inversión privada podría aumentar de forma significativa debido al contexto de precios altos de metales. "La realidad probablemente se encuentre en un punto medio entre estas dos alternativas", sentenciaron.