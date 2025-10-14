HOYSuscripcion LR Focus

Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí
     
Economía

Vladimir Cuno juró como ministro de Desarrollo Agrario y Riego: hoja de vida y antecedentes

En los últimos años, el nuevo titular del Midagri se venía desempeñando como funcionario de dicha cartera. Vladimir Cuno reemplaza en el cargo al cuestionado exministro Ángel Manero.



José Jerí tomó juramento al nuevo titular del Midagri, Vladimir Cuno. Foto: Presidencia
José Jerí tomó juramento al nuevo titular del Midagri, Vladimir Cuno. Foto: Presidencia

Ángel Manero ya tiene reemplazo en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Se trata de Vladimir Germán Cuno Salcedo, quien se convirtió en el nuevo titular de este sector luego de ser nombrado por el presidente José Jerí. De esta manera, ya suman 11 ministros desde el 28 de julio de 2021.

Por dicha cartera han pasado Víctor Maita, Alberto Ramos, Óscar Zea, Javier Arce, Andrés Alencastre, Jenny Ocampo, Juan Altamirano, Nelly Paredes, Jennifer Contreras y Ángel Manero. Ahora, le corresponde a Cuno atender la problemática del sector agro y la gestión hídrica del país, que en más de una oportunidad ha sido cuestionada por organizaciones como Conveagro.

PUEDES VER: Óscar Fernández es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: perfil y trayectoria

¿Quién es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario?

El nuevo titular del Midagri se venía desempeñando como funcionario de dicha institución que encabezaba anteriormente Ángel Manero. Desde el 2020, ocupó el cargo de Director General de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego del Midagri, y también ejerció funciones como consultor en este ministerio.

Asimismo, fue especialista en Metodologías en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), coordinador técnico del Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda y Saneamiento (Vivienda), y especialista en seguimiento y monitoreo en el Midagri. Adicionalmente, tuvo experiencia en el sector privado trabajando para la empresa Camposol.

"Gran profesional que asegura la continuidad de los grandes proyectos de irrigación", escribió en su cuenta de X el exministro Ángel Manero, quien renunció oficialmente a su cargo el 13 de octubre. No obstante, diversos gremios agrarios pidieron su salida tras sus lamentables declaraciones por llamar a priorizar el agua para la minería en lugar de la agricultura.

